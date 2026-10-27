Más de 50 mujeres bolivarenses participaron en II Escuela de Liderazgo Femenino Transformador

Más de 50 mujeres bolivarenses participaron en la Segunda Escuela de Liderazgo Femenino Transformador, una iniciativa liderada por Angélica Salas, Primera Gestora Social del departamento, a través de la Secretaría de la Mujer y Desarrollo Social de la Gobernación de Bolívar, con el propósito de fortalecer las capacidades de las lideresas e impulsar su incidencia en los procesos de transformación social y política de sus territorios.

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Durante dos días, las participantes hicieron parte de una jornada de formación orientada al desarrollo de habilidades, conocimientos y herramientas para ejercer un liderazgo consciente, participativo y transformador.

De acuerdo con la primera Gestora Social, Angélica Salas, esta iniciativa está dirigida a mujeres comprometidas con el bienestar de sus comunidades y el desarrollo sostenible del departamento, reconociendo su papel fundamental en la construcción de territorios más equitativos e inclusivos.

“Fueron dos días extraordinarios donde nuestras lideresas fortalecieron sus herramientas, sus conocimientos y se actualizaron en temas clave para el ejercicio de un liderazgo consciente, visible y cercano a la gente. Queremos mujeres empoderadas, capacitadas y listas para incidir en la transformación sostenible de Bolívar”, destacó la Primera Gestora Social.

Formación integral: desde la emoción hasta la pantalla

La agenda pedagógica del encuentro combinó teoría y práctica a través de cuatro ejes temáticos fundamentales para el ejercicio del liderazgo contemporáneo:

Identidad y salud emocional : La psicóloga Yesenia Gómez abrió la jornada con un espacio enfocado en la inteligencia emocional y el autoconocimiento como pilares de un liderazgo empático e inspirador.

Incidencia y políticas públicas : Melissa Franco, especialista en temas de género, desarrolló un módulo estratégico sobre los sesgos de género y la importancia vital de la presencia femenina en la formulación de políticas públicas y la toma de decisiones institucionales.

Comunicación asertiva : La Licenciada en Lengua Castellana y Comunicación, Estefanía Burgos, dictó una sesión titulada, “La voz de las mujeres transforma territorios: Reconocimiento de la voz femenina”, brindando claves para transmitir proyectos con claridad, movilizar comunidades y generar alianzas de impacto.

Herramientas digitales e historias de territorio : Como cierre dinámico, la Comunicadora y Magíster en Gestión de Organizaciones, María Fernanda Martínez, lideró el taller práctico “Tu voz tiene una historia que contar”, donde las participantes aprendieron a crear videos impactantes desde sus teléfonos celulares para visibilizar las problemáticas y proyectos de sus municipios ante la opinión pública y las autoridades.

Redes de apoyo y unión departamental

Más allá de la capacitación académica, la Segunda Escuela de Liderazgo se consolidó como un espacio de tejido social e intercambio de saberes entre mujeres de municipios como San Jacinto del Cauca, Cicuco, El Guamo, Santa Rosa del Sur, Magangué, Turbaco y Cartagena, entre otros.

“ Fue un encuentro profundamente nutritivo donde no solo nos nutrimos de nuevos conocimientos, sino que creamos redes de apoyo y nos inspiramos entre compañeras de distintos rincones del departamento ”, expresó Yolanda Agámez, lideresa participante.

Con esta nueva edición, el Gobierno Departamental, liderado por el gobernador Yamil Arana, reafirma su compromiso de continuar abriendo escenarios de formación y participación ciudadana que conviertan el talento de las mujeres en el motor de un Bolívar Mejor.