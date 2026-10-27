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Kbeto Zuleta tiene afectación pulmonar; baterista y corista son los más afectados: Pony Baute

En 6AM W de Caracol Radio, estuvo Roberto Rodríguez, conocido como ‘Pony Buate’, quien se refirió al accidente de un bus que transportaba a integrantes de una agrupación vallenata Kbeto Zuleta dejó varios músicos heridos, algunos de ellos en delicado estado de salud.

“Kbeto perdió una pierna, creo que la de la izquierda, y la otra, creo que se la estaban salvando. Y tiene problemas de las costillas, costillas partidas y afectado al pulmón”, afirmó.

Además, enfatizó que tiene conocimiento de cómo se encuentran algunos de sus compañeros:

“Tengo información del baterista y el corista, que son los que más afectados están ahorita, porque la mayoría están estables”, afirmó.

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Escuche la entrevista completa AQUÍ: