Jóvenes de Bicentenario participaron en producción de cortometraje El Remedio

El sueño de hacer cine está cada vez más cerca para los jóvenes de Bicentenario.

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El estreno de El Remedio, un cortometraje de seis minutos realizado como parte de su proceso de aprendizaje audiovisual, representa un primer paso hacia el rodaje de La Chancleta, la película que se proponen hacer realidad con el apoyo de aliados y ciudadanos que creen en su iniciativa.

El cortometraje fue presentado en la cancha de la calle 75B, en las Torres de Bicentenario, donde la comunidad pudo conocer el resultado de un ejercicio creativo que acercó a sus participantes al lenguaje cinematográfico y al trabajo que implica contar una historia a través de la pantalla.

El Remedio retrata situaciones de la vida cotidiana en los barrios, donde las fronteras invisibles se convierten muchas veces en pretexto para pelear, alimentar rivalidades y desencadenar tragedias que marcan la vida de sus habitantes.

En medio de estas tensiones, la falta de comunicación, las palabras mal interpretadas y los sentimientos que no se expresan a tiempo pueden agravar los conflictos y llevar a consecuencias dolorosas.

El Remedio, parte del proceso

En la experiencia audiovisual participaron Alejandro Blanco, Gleison Torres, Edgar Alcázar, Eduardo Salina, Danni Sánchez, Elías Montes, Víctor Palma, Santiago Vergara, Samuel Sánchez León, Wendy Rosa Cuestas, Estefanía Palma, Eduangellis Varón y Luis.

Cada uno hizo parte de este ejercicio cinematográfico, que les permitió acercarse a la creación audiovisual, conocer herramientas básicas para narrar una historia y trabajar de manera colectiva en la realización de un cortometraje.La experiencia estuvo precedida por un taller dictado por Andrés Lozano Pineda y un proceso de asesoría desarrollado durante las semanas anteriores.

Estos espacios brindaron a los jóvenes herramientas iniciales para comprender el lenguaje cinematográfico y prepararse para asumir nuevos retos creativos.

La realización de El Remedio es, además, el preámbulo de los talleres que prepararán a los jóvenes del Bicentenario para el rodaje de La Chancleta.

La Chancleta: el rodaje está cada vez más cerca

La Chancleta es una iniciativa que nace de los propios jóvenes de Bicentenario, quienes buscan hacer realidad el sueño de contar una historia a través del cine.

El proyecto cuenta con el apoyo de la Fundación Mario Santo Domingo, Buena Vida Films, la Universidad de San Buenaventura, la Universidad de Cartagena así como con el respaldo de más de 50 donantes que se han sumado a la campaña de financiación colectiva en La Vaki.

Con el rodaje cada vez más cerca, el proyecto entra en una etapa decisiva. Los talleres de formación para “La Chancleta” permitirán fortalecer las capacidades de los jóvenes y prepararlos para participar en la realización de la película.La campaña de financiación colectiva permanecerá abierta hasta finales de noviembre.

Por eso, todavía hay tiempo para que nuevas personas se sumen a esta iniciativa y contribuyan a hacer posible la producción.

La invitación es a convertirse en uno de los productores que apoyan este sueño y demostrar que, cuando una comunidad se une, las historias que nacen de sus jóvenes pueden llegar a la pantalla.Dona y haz parte de esta historia.

La campaña está disponible en La Vaki:https://vaki.co/vaki/la-chancleta-1-500-productores-para-cambiar-una-historiaCada aporte cuenta. El rodaje de La Chancleta está muy cerca y los jóvenes de Bicentenario necesitan que más personas se sumen para convertir su iniciativa en una película.