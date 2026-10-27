En Bolívar, más de 159.000 beneficiarios recibirán octava transferencia de Colombia Mayor

La gerente regional de Prosperidad Social en Bolívar, Karina Andrea Gómez Cabarcas, informó que 159.248 personas mayores del departamento recibirán las transferencias del octavo ciclo de Colombia Mayor, desde este miércoles 28 de octubre hasta el 13 de noviembre.

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El presidente Abelardo De La Espriella y la directora de Prosperidad Social, Sandra Suárez Pérez, han trabajado desde el inicio de la Patria Milagro para avanzar con estas transferencias de hasta 230.000 pesos para los beneficiarios.

“Como lo ha señalado la directora, Sandra Suárez, superar la pobreza es un asunto de todos para transformar condiciones de vida. En Bolívar, ese compromiso se traduce en una inversión de 36.342 millones de pesos, que beneficiará a más de 159.000 adultos mayores bolivarenses. Cada beneficiario recibirá hasta 230.000 pesos”, dijo Gómez Cabarcas.

La entrega a través de giro se implementará con el mecanismo de pico y cédula, de la siguiente manera:

• 28 de octubre: cédulas terminadas en 1

• 29 de octubre: cédulas terminadas en 2

• 30 de octubre: cédulas terminadas en 3

• 31 de octubre: cédulas terminadas en 4

• 3 de noviembre: cédulas terminadas en 5

• 4 de noviembre: cédulas terminadas en 6

• 5 de noviembre: cédulas terminadas en 7

• 6 de noviembre: cédulas terminadas en 8

• 7 de noviembre: cédulas terminadas en 9

• 9 de noviembre: cédulas terminadas en 0

• Días restantes: todos los dígitos.

Colombia Mayor es un programa del Gobierno nacional que fortalece la protección de las personas mayores que no cuentan con una pensión y se encuentran en condición de vulnerabilidad. Desde la gerencia regional de Prosperidad Social en Bolívar se trabaja para brindarles acompañamiento y respaldo a esta población, con el compromiso de contribuir a su bienestar y calidad de vida, porque superar la pobreza es un asunto de todos.

Las entregas se realizarán a través de los operadores SuperGiros, SuRed y aliados, que cuentan con puntos de atención en zonas urbanas y rurales del país.

Gestor de Información Financiera

Prosperidad Social invita a quienes aún no han registrado su cuenta bancaria o depósito electrónico a realizar el proceso a través del Gestor de Información Financiera, disponible en la página web de la entidad.

Esta herramienta permite registrar, consultar y actualizar la información del producto financiero en el que desean recibir las transferencias monetarias.

Canales oficiales de Prosperidad Social

Prosperidad Social reitera a sus beneficiarios que todos los trámites ante la entidad son gratuitos y no requieren intermediarios. Para evitar fraudes, consulte sólo los canales oficiales:

● Página web: www.prosperidadsocial.gov.co o https://onx.la/PSGOV.

● Canal de contenido de WhatsApp: https://onx.la/chwp.

● Presentar una PQRSDF (petición, queja, reclamo, sugerencia, denuncia, felicitación) por medio del formulario web: https://onx.la/delta1.

● Gerencias regionales: https://prosperidadsocial.gov.co/en-los-territorios/.

Gerencia Regional Bolívar:

Dirección: Manga Avenida Jiménez No. 17 – 48.

Teléfonos: 660 15 14- 664 87 61 – 660 15 09 – 664 83 57, ext. 3501.

Correo: bolivar@prosperidadsocial.gov.co

Horario: lunes a viernes de 8:00 a.m. a 5:00 p.m. jornada continua.

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