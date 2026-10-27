Abogado Jaime Lombana denunció a Petro ante Comisión de Acusación por perturbación electoral

El abogado Jaime Lombana llegó este martes a la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes para radicar una denuncia contra el expresidente Gustavo Petro. La acción estuvo respaldada por el Partido Conservador, en cabeza de su presidente Efraín Cepeda.

Según explicó Lombana, los delitos puntuales son perturbación al certamen democrático y concierto para delinquir. Para el abogado, existió un “plan criminal” contra el sistema democrático y los debates electorales, que se sumaron al cuestionamiento a la legitimidad de la elección de Abelardo de la Espriella como presidente.

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En este punto, el abogado Lombana agregó que los ataques a la Registraduría y al Consejo Nacional Electoral (CNE) son ataques a la democracia en sí misma. “Ese mismo sistema lo eligió a él; de tal manera que estoy denunciando un plan preconcebido, pensado, con intención, donde él (Petro) empieza a atacar y favorecer su candidato a través de presiones”, aseguró.

Lombana insistió en que, como el petrismo perdió las elecciones, siguió con el desconocimiento de una elección legitima de De la Espriella. “El expresidente Petro sigue hablando de algoritmos, de formularios, con un tema de peligrosidad muy grande que es buscando generar violencia en el pueblo colombiano”, agregó.

Por su parte, el presidente del Conservador, el senador Efraín Cepeda, aseguró que respaldan esta acción judicial y el inicio de una investigación porque defienden el sistema electoral y la separación de poderes, al igual que el proceso electoral de 2026 y toda la vigilancia que lo rodeo.

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