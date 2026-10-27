Gobierno alista borrador que eliminaría concurso de méritos para directores regionales SENA e ICBF

En Caracol Radio conocimos el borrador que tiene listo el Departamento Administrativo de la Función Pública, con el que buscan eliminar el concurso público para conformar las ternas de directores regionales de entidades como el Sena, Invías e Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, entre otras.

El documento, elimina la obligación de realizar un concurso de méritos, porque la tarea pasaría al representante legal de cada entidad pública.

Pero, además, dispone que los concursos que ya están en marcha podrían quedar finalizados.

¿Por qué el Gobierno busca eliminar el concurso para estos cargos?

El argumento del Gobierno de Abelardo De La Espriella, es que el concurso público para conformar las ternas fue una especie de “imposición reglamentaria”, pues aseguran que exigir un concurso para empleados de libre nombramiento y remoción, introduce una especia de rigidez, que se constituye como innecesaria en cargos que lo que requieren es una dirección y una relación de confianza para ejecutarlos.

Este borrador, no elimina los requisitos de formación y experiencia debidamente establecidos para ocupar estos cargos tan importantes en las entidades, pero sí cambia la manera de escoger los candidatos, pues deja de exigir un concurso abierto con pruebas que incluyen valoración de antecedentes y otorga al representante legal de las entidades esta tarea de conformar las ternas.