Más de 300 soldados de EEUU llegarán a Colombia para ejercicio militar según MinDefensa. Crédito: Ejército de Colombia

Más de 300 militares de Estados Unidos comenzarán a llegar este martes 27 de octubre a Colombia para participar en el ejercicio multinacional de entrenamiento colectivo Vanguardia del Sur 2026, que se desarrollará hasta el próximo 11 de noviembre en el Fuerte Militar de Tolemaida, ubicado en Nilo, Cundinamarca.

Según informó el Ministerio de Defensa, el entrenamiento busca fortalecer la interoperabilidad entre el Ejército Nacional de Colombia y el Ejército de Estados Unidos, mediante ejercicios combinados enfocados en la lucha contra el narcotráfico, la explotación ilícita de yacimientos mineros, los desafíos asociados a los sistemas aéreos no tripulados y las evacuaciones médicas.

Durante las jornadas, el Batallón Contra el Narcotráfico N.° 1 del Ejército colombiano intercambiará tácticas, técnicas y procedimientos militares con soldados de infantería ligera del Batallón de Montaña del Ejército estadounidense.

La actividad comenzará el próximo 30 de octubre con una evacuación aeromédica desde el Fuerte Militar de Tolemaida hasta las instalaciones de la Escuela de Caballería, en Bogotá. El objetivo será verificar los procedimientos de atención médica y primeros auxilios empleados por el personal de sanidad de ambos ejércitos para auxiliar a una persona que habría resultado herida en un área minada.

Para el simulacro se utilizarán aeronaves y equipos médicos especializados. El ejercicio culminará con el traslado del paciente simulado desde el helipuerto de la instalación militar hasta un centro de atención médica especializado.

Una vez finalizada esta actividad, el entrenamiento continuará con una ceremonia militar que marcará el inicio de las demás jornadas.

Esta será la cuarta edición de Vanguardia del Sur en Colombia. Durante el ejercicio se evaluará el nivel de interoperabilidad entre ambos ejércitos, la coordinación para el desarrollo de maniobras militares y los procesos de toma de decisiones operacionales.

De acuerdo con el Ministerio de Defensa, estas actividades permitirán fortalecer las capacidades de las unidades participantes mediante el intercambio de experiencias y la ejecución de procedimientos combinados, además de reforzar la cooperación internacional, el intercambio de conocimientos y la preparación de las tropas para contrarrestar la criminalidad.