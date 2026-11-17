Gustavo Eliécer Sepúlveda Jaramillo, conocido con el alias de ‘Macho Viejo’, es señalado en reportes de inteligencia como el posible sucesor de Néider Yesid Uñates López, alias ‘Primo Gay’, en la alianza criminal entre las disidencias de alias ‘Calarcá’ y el Clan del Golfo, que delinque en el norte y nordeste de Antioquia.

Las fotografías y videos que circulan de este hombre dejan ver algunos elementos de su entorno. En varias imágenes aparece vestido con una chaqueta verde de apariencia militar, con parches de identificación, una correa táctica cruzada sobre el pecho y una boina roja con un distintivo de dos fusiles cruzados. En una de las fotografías también lleva una flor sobre la boina. En otro registro aparece junto a un fusil de largo alcance.

Pero hay otro elemento que llama la atención: en un video aparece sentado junto a un dron de grandes dimensiones, con múltiples brazos y motores, aparentemente de seis hélices. Aunque no se ha establecido la marca ni el modelo del equipo, sus características corresponden a una plataforma multirrotor de gran formato.

Este elemento cobra relevancia por las investigaciones que Caracol Radio ha publicado sobre el uso de drones por parte de la estructura de ‘Primo Gay’. Estas aeronaves han sido utilizadas para labores de vigilancia, reconocimiento de corredores estratégicos, seguimiento a los movimientos de las tropas y ataques contra integrantes de la Fuerza Pública. La incorporación de esta tecnología ha permitido a las organizaciones criminales ampliar sus capacidades de observación y anticiparse a las operaciones militares.

En cuanto a los antecedentes de ‘Macho Viejo’, las autoridades lo señalan por su presunta participación en el asesinato de un soldado profesional, ocurrido el pasado 4 de mayo en la vereda Palmichal, zona rural de Briceño, Antioquia.

También es señalado por actividades relacionadas con narcotráfico, terrorismo, extorsión, reclutamiento forzado, desplazamiento y homicidios de líderes sociales.

Por información que permita dar con su paradero, las autoridades ofrecen una recompensa de hasta 100 millones de pesos.

Su eventual llegada al mando de esta estructura se produce en medio de la reorganización de la alianza criminal que opera en el norte y nordeste antioqueño, una región sobre la que Caracol Radio ha documentado los movimientos, acuerdos y disputas entre estas organizaciones.