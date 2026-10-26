Capturan a ocho personas y destruyen seis minas ilegales del Clan del Golfo en el río Sinú

La Fuerza Pública capturó a ocho personas e intervino maquinaria y equipos utilizados presuntamente para la explotación ilícita de yacimientos mineros en Córdoba y Sucre, en operaciones conjuntas del Ejército Nacional, la Armada de Colombia, la Policía Nacional y el CTI de la Fiscalía, que estarían dirigidas contra las economías ilegales del Clan del Golfo.

En una primera operación, adelantada en el corregimiento Volador, municipio de Tierralta, Córdoba, las autoridades intervinieron seis unidades de producción minera que, al parecer, estarían vinculadas con la subestructura Javier Yepes Cantero del Clan del Golfo. Durante el procedimiento fueron inutilizados de manera controlada dos dragones y cuatro dragas tipo buzo, se incautaron tres motobombas y fueron capturadas dos personas.

El Ejército Nacional destacó que estas serían las primeras unidades de producción minera reportadas en el río Sinú, por lo que la operación representa un resultado en las acciones de la Fuerza Pública contra la explotación ilícita de recursos naturales en esta zona del departamento.

Entretanto, en el municipio de Morroa, Sucre, las autoridades capturaron a otras seis personas e inmovilizaron dos unidades de maquinaria amarilla que también estarían presuntamente relacionadas con la explotación ilícita de yacimientos mineros al servicio del Clan del Golfo.

De acuerdo con el balance oficial, las operaciones representan una afectación económica de 502 millones de pesos, correspondientes a la maquinaria y los equipos intervenidos. Además, las autoridades estiman que se afectó una capacidad de producción diaria de 265 millones de pesos, lo que impactaría las finanzas ilegales de esta organización criminal.

Las ocho personas capturadas y los elementos incautados e inmovilizados quedaron a disposición de las autoridades competentes para los respectivos procesos judiciales.

El Ejército Nacional aseguró que continuará desarrollando operaciones con las demás instituciones de la Fuerza Pública para combatir las economías ilícitas y los delitos ambientales en Córdoba y Sucre.