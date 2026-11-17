Los exintegrantes del último Secretariado de las Farc reiteraron su compromiso, mientras piden garantías para el proceso de reincorporación. Foto: JEP

La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) llamó a 18 antiguos integrantes del Ejército Nacional y de la Policía Nacional a reconocer responsabilidad por su presunta participación u omisión en incursiones paramilitares, masacres y hechos de violencia basada en género contra la población civil en diferentes regiones del país.

El magistrado Óscar Parra, relator del subcaso, explicó que cuatro comparecientes fueron llamados como autores por omisión y otros 13 como coautores por contribuir al despliegue de la alianza con grupos paramilitares o al desarrollo de operaciones militares en las que se cometieron violencias basadas en género. Un sargento segundo del Ejército fue llamado como coautor y autor de estas violencias.

Por la incursión en Tibú y La Gabarra, Norte de Santander, fue llamado como autor por omisión el brigadier general Alberto Bayardo Bravo Silva. Como coautores fueron llamados el coronel Víctor Hugo Matamoros Rodríguez, los mayores Mauricio Llorente Chávez, Jorge Andrés Escobar Pineda, Luis Fernando Campuzano Vázquez y Daladier Rivera Jácome, además del soldado José Misael Valero Santana.

El coronel Víctor Hugo Matamoros Rodríguez también fue llamado como coautor por la incursión en Lengupá. Por la masacre de La Cabuya fue llamado el teniente coronel Orlando Hernando Pulido Rojas. En el caso de la incursión en Chiscas, la JEP llamó al teniente coronel Alfonso Moya Molina, del Ejército, y al mayor Gregorio Ernesto Amado Rueda, de la Policía Nacional. Por los hechos de La Gallera, en Puerto Asís, fueron llamados el teniente coronel Jorge Augusto Terán Pineda y el teniente Óscar Fernando Murcia Peña.

Por las violencias basadas en género en Cesar y Putumayo fue llamado el sargento segundo Juan Pablo Sierra Daza, en calidad de coautor por dominio funcional y autor. Mientras que por los hechos ocurridos en San Juan de Arama fueron llamados como coautores el coronel Edgar Omar Urbina Carrillo y el teniente Carlos Fernando González Cárdenas. Todos los comparecientes mencionados se encuentran retirados del servicio.

Violencias sexuales contra mujeres, niñas y hombres

El magistrado Óscar Parra explicó que el segundo patrón de macrocriminalidad comprende las violencias basadas en género contra la población civil. Al referirse a la primera modalidad, relacionada con agresiones sexuales cometidas en retenes militares, señaló:

“Las violaciones sexuales perpetradas en el marco de un puesto de control o retén militar en este ámbito no fueron actos privados, sino actos posibilitados por la institucionalidad en entornos seriamente afectados por el conflicto armado. Ilustra esta modalidad las violaciones sexuales perpetradas en el marco de un puesto de control o retén militar en Nariño en 2008, en el que el comandante de un pelotón violentó sexualmente a una niña a quien se le impidió el paso por falta de documentación y se permitió su agresión sexual por parte de un guía que acompañaba a la tropa”.

El magistrado también se refirió al caso de Raúl Muñoz Linares, condenado por la justicia ordinaria por la violación sexual y asesinato de dos niños y una niña en Tame, Arauca, en 2010. Sobre este episodio, explicó:

“Pese a conocer las evasiones de Muñoz Linares y la información que daba cuenta de una primera violación sexual contra una niña, omitieron sus funciones de prevención, control y disciplinamiento de la tropa. Quince días después, una niña y dos niños fueron violentados sexualmente y asesinados por el mismo oficial Muñoz”.

La segunda modalidad identificada por la JEP fue la violencia basada en género como forma de castigo o disciplinamiento. El magistrado explicó que la Sala examinó las agresiones contra mujeres, hombres y personas con orientaciones sexuales, identidades y expresiones de género diversas:

“La sala examinó las diferencias en las violencias ejercidas contra mujeres, hombres y personas con orientaciones sexuales, identidades y expresiones de género diversas, quienes fueron víctimas de violencias basadas en el género como una forma de disciplinar sus conductas o castigar el incumplimiento de las normas impuestas”.

“La sala conoció hechos cometidos contra mujeres que fueron agredidas por integrantes de la Fuerza Pública por rechazar sus pretensiones sexuales, por incumplir toques de queda o por desobedecer sus llamados a reuniones”.

Sobre las víctimas hombres, Parra agregó:

“Los hombres también vivieron estos castigos y disciplinamientos. La sala acreditó individualmente a 55 hombres y a un colectivo que suma 115 hombres víctimas de violencia sexual. Aunque sus hechos se presentaron en diversas zonas del país, se concentraron en la región Caribe, en la que el control de la economía y de rentas en el Atlántico, en el marco de relaciones entre agentes del Estado y grupos paramilitares, propició el uso de la violencia sexual como una forma de castigarlos por incumplir los pagos exigidos”.

“La sala conoció cómo, en la ribera del río Magdalena, muchos hombres fueron agredidos sexualmente, en ocasiones junto con otros familiares, como un mecanismo para obligar a su desplazamiento”.