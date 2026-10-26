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26 oct 2026 Actualizado 11:15

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Estos son los cinco finalistas para asumir presidencia de ANDI: sale de la baraja María Paula Correa

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Julio Sánchez Cristo, director de 6AM W Caracol Radio, reveló los cinco nombres que quedaron en el corte final para la presidencia de la ANDI tras la salida de Bruce Mac Master.

De acuerdo con el director, quedó por fuera María Paula Correa, quien era la candidata favorita del expresidente Iván Duque y del presidente Abelardo de la Espriella.

Los cinco finalistas y que ahora estudiará la Junta de Dirección General, son:

1. Nicolás Uribe Rueda: Abogado de Los Andes con estudios de política internacional, exconsejero presidencial y expresidente de la Cámara de Comercio de Bogotá.

2. Juan Camilo Nariño: Economista de la Javeriana, presidente de la Asociación Colombiana de Minería y exvicepresidente de la ANDI.

3. Carlos De Hart: Empresario y exviceministro.

4. Jaime Bermúdez: Abogado de Los Andes, diplomático, exembajador y excanciller de la República en el gobierno de Álvaro Uribe.

5. Luz Estela Murgas: Única mujer en el grupo. Abogada del Rosario, líder gremial y presidenta de Naturgas. Aunque la semana pasada le dijo al propio Julio que no tenía interés en salir de Naturgas por la importancia del gas frente al próximo fenómeno de El Niño, recibió una oferta irrechazable.

Escuche la noticia completa AQUÍ:

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Daniela Puerto

Daniela Puerto

"Periodista de la Universidad del Rosario con mención en Relaciones Internacionales y énfasis en el...

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