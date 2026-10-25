Presentan cuento ilustrado que busca acompañar a niños con cáncer durante sus tratamientos

En la Fundación Santa Fe de Bogotá se presentó La fábrica de soldados de Emilio, un cuento ilustrado escrito por Carolina Bustos, quien se inspiró en su experiencia acompañando a su hijo Emilio durante el tratamiento contra la leucemia.

La obra busca ayudar a los niños a comprender qué ocurre en sus cuerpos durante la enfermedad, mediante un lenguaje sencillo y una metáfora que explica cómo se producen las células que contribuyen a proteger el organismo.

“Este cuento nació con la esperanza de ser un abrazo en medio de la tormenta y una herramienta para proteger la salud emocional de los niños durante su proceso de sanación” dijo la autora del libro, Carolina Bustos.

El proyecto también pone el foco en la salud mental de los pacientes pediátricos y sus familias, al considerar que un diagnóstico de cáncer puede generar miedo, ansiedad e incertidumbre durante el proceso médico.

Además del cuento, la iniciativa incluye una cartilla para colorear y una meditación guiada grabada por Emilio, con el propósito de ofrecer herramientas de acompañamiento emocional a los menores y sus cuidadores.

“Cuando descubrimos que Emilio tenía leucemia, su mundo cambió por completo. Entre hospitales y tratamientos, aprendimos que sanar es un camino que se recorre paso a paso, con días fáciles y otros no tanto”, agregó Bustos.

La presentación se realizó en el marco del Mes de la Salud Mental y busca que el material pueda ser utilizado por familias, profesionales de la salud e instituciones médicas.