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24 oct 2026 Actualizado 03:22

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Liga Colombiana

Tabla de posiciones de la Liga Colombiana: así quedó con los triunfos de Chicó y Junior

Así se mueve la clasificación en el transcurso de la fecha 16 del campeonato nacional.

Tabla de posiciones de la Liga Colombiana: así quedó con los triunfos de Chicó y Junior / Colprensa

Tabla de posiciones de la Liga Colombiana: así quedó con los triunfos de Chicó y Junior / Colprensa

Tabla de posiciones de la Liga Colombiana: así quedó con los triunfos de Chicó y Junior / Colprensa
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La jornada 16 de la Liga Colombiana 2026-2 comenzó el viernes 23 de octubre con el partido Boyacá Chicó vs Atlético Bucaramanga y se extenderá hasta el lunes 26 de octubre con el compromiso Jaguares vs Llaneros.

Es preciso recordar que para esta fecha estaba programado el clásico capitalino entre Independiente Santa Fe y Millonarios, pero por temas con el Estadio El Campín tuvo que adelantarse el compromiso.

Boyacá Chicó 1-0 Atlético Bucaramanga

La gran sorpresa de la jornada la dio el Chicó, que venció por la mínima diferencia (1-0) al Bucaramanga en el Estadio La Independencia. Alejandro Maya marcó sobre los 64 minutos el gol que le da parcialmente la permanencia al elenco boyacense y de pasó le arrebató su invicto al cuadro santandereano.

Junior de Barranquilla 1-0 Águilas Doradas

Posteriormente, Junior volvió a sonreír en el campeonato local, tras vencer por 1-0 a Águilas Doradas. El marcador en el Romelio Martínez lo abrió Deiber Caicedo a los 45 minutos, tras capturar un rebote en el área visitante.

Partidos pendientes de la fecha 16 de la Liga Colombiana

  • Sábado 23 de octubre

América de Cali vs Cúcuta Deportivo (6:05 PM)

Once Caldas vs Deportivo Pereira (8:15 PM)

  • Domingo 24 de octubre

Fortaleza vs Deportivo Cali (2 PM)

Alianza Valledupar vs Internacional de Bogotá (4:05 PM)

Atlético Nacional vs Independiente Medellín (6:10 PM)

Deportes Tolima vs Deportivo Pasto (8:15 PM)

  • Lunes 25 de octubre

Jaguares vs Llaneros (6 PM)

Tabla de posiciones de la Liga Colombiana 2026-2

Christian Amézquita

Christian Amézquita

Cubre información de Millonarios y el fútbol colombiano. Creador conjunto del podcast 'Detrás del Balón'...

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