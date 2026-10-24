Tabla de posiciones de la Liga Colombiana: así quedó con los triunfos de Chicó y Junior / Colprensa

La jornada 16 de la Liga Colombiana 2026-2 comenzó el viernes 23 de octubre con el partido Boyacá Chicó vs Atlético Bucaramanga y se extenderá hasta el lunes 26 de octubre con el compromiso Jaguares vs Llaneros.

Es preciso recordar que para esta fecha estaba programado el clásico capitalino entre Independiente Santa Fe y Millonarios, pero por temas con el Estadio El Campín tuvo que adelantarse el compromiso.

Boyacá Chicó 1-0 Atlético Bucaramanga

La gran sorpresa de la jornada la dio el Chicó, que venció por la mínima diferencia (1-0) al Bucaramanga en el Estadio La Independencia. Alejandro Maya marcó sobre los 64 minutos el gol que le da parcialmente la permanencia al elenco boyacense y de pasó le arrebató su invicto al cuadro santandereano.

Junior de Barranquilla 1-0 Águilas Doradas

Posteriormente, Junior volvió a sonreír en el campeonato local, tras vencer por 1-0 a Águilas Doradas. El marcador en el Romelio Martínez lo abrió Deiber Caicedo a los 45 minutos, tras capturar un rebote en el área visitante.

Partidos pendientes de la fecha 16 de la Liga Colombiana

Sábado 23 de octubre

América de Cali vs Cúcuta Deportivo (6:05 PM)

Once Caldas vs Deportivo Pereira (8:15 PM)

Domingo 24 de octubre

Fortaleza vs Deportivo Cali (2 PM)

Alianza Valledupar vs Internacional de Bogotá (4:05 PM)

Atlético Nacional vs Independiente Medellín (6:10 PM)

Deportes Tolima vs Deportivo Pasto (8:15 PM)

Lunes 25 de octubre

Jaguares vs Llaneros (6 PM)

Tabla de posiciones de la Liga Colombiana 2026-2