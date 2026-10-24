Tabla de posiciones de la Liga Colombiana: así quedó con los triunfos de Chicó y Junior
Así se mueve la clasificación en el transcurso de la fecha 16 del campeonato nacional.
La jornada 16 de la Liga Colombiana 2026-2 comenzó el viernes 23 de octubre con el partido Boyacá Chicó vs Atlético Bucaramanga y se extenderá hasta el lunes 26 de octubre con el compromiso Jaguares vs Llaneros.
Es preciso recordar que para esta fecha estaba programado el clásico capitalino entre Independiente Santa Fe y Millonarios, pero por temas con el Estadio El Campín tuvo que adelantarse el compromiso.
Boyacá Chicó 1-0 Atlético Bucaramanga
La gran sorpresa de la jornada la dio el Chicó, que venció por la mínima diferencia (1-0) al Bucaramanga en el Estadio La Independencia. Alejandro Maya marcó sobre los 64 minutos el gol que le da parcialmente la permanencia al elenco boyacense y de pasó le arrebató su invicto al cuadro santandereano.
Junior de Barranquilla 1-0 Águilas Doradas
Posteriormente, Junior volvió a sonreír en el campeonato local, tras vencer por 1-0 a Águilas Doradas. El marcador en el Romelio Martínez lo abrió Deiber Caicedo a los 45 minutos, tras capturar un rebote en el área visitante.
Partidos pendientes de la fecha 16 de la Liga Colombiana
- Sábado 23 de octubre
América de Cali vs Cúcuta Deportivo (6:05 PM)
Once Caldas vs Deportivo Pereira (8:15 PM)
- Domingo 24 de octubre
Fortaleza vs Deportivo Cali (2 PM)
Alianza Valledupar vs Internacional de Bogotá (4:05 PM)
Atlético Nacional vs Independiente Medellín (6:10 PM)
Deportes Tolima vs Deportivo Pasto (8:15 PM)
- Lunes 25 de octubre
Jaguares vs Llaneros (6 PM)
Tabla de posiciones de la Liga Colombiana 2026-2
Christian Amézquita
Cubre información de Millonarios y el fútbol colombiano. Creador conjunto del podcast 'Detrás del Balón'...