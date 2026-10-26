🔴 EN VIVO Tolima vs Pasto por Liga Colombiana 2026-ll HOY: transmisión y minuto a minuto
El conjunto Pijao buscará conseguir su cupo entre los 8 y clasificarse a la siguiente fase.
Deportes Tolima recibe al Deportivo Pasto en un partido por la fecha 16 de la Liga Colombiana 2026-ll. El encuentro se llevará a cabo este domingo 25 de octubre a las 8:15 PM hora colombiana en el estadio Manuel Murillo Toro.
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Vea aquí la transmisión EN VIVO del partido de Tolima Vs Pasto
Vea aquí el MINUTO a MINUTO del partido de Tolima Vs Pasto
Revisión del VAR: Deportes Tolima Penalti.
Corner,Deportes Tolima. Corner cometido por Fáiner Torijano.
Corner,Deportes Tolima. Corner cometido por Franco Leys.
Corner,Deportes Tolima. Corner cometido por Enrique Serje.
Adrián Parra (Deportes Tolima) ha recibido una falta en campo contrario.
Falta de Enrique Serje (Deportivo Pasto).
¡Gooooool! Deportes Tolima 0, Deportivo Pasto 1. Enrique Serje (Deportivo Pasto) remate con la derecha desde el centro del área al centro de la portería. Asistencia de Fáiner Torijano con un pase de cabeza tras botar una falta.
Falta de Homer Martínez (Deportes Tolima).
Mateo Garavito (Deportivo Pasto) ha recibido una falta en la banda derecha.
Luis Sandoval (Deportes Tolima) ha visto tarjeta amarilla.
Junior Hernández (Deportes Tolima) ha visto tarjeta amarilla por juego peligroso.
Falta de Junior Hernández (Deportes Tolima).
Enrique Serje (Deportivo Pasto) ha recibido una falta en la banda derecha.
Remate parado bajo palos a rás de suelo. Edwar López (Deportes Tolima) remate con la derecha desde el lado izquierdo del interior del área. Asistencia de Junior Hernández.
Remate fallado por Homer Martínez (Deportes Tolima) remate con la derecha a quemarropa desde el lado izquierdo muy cerca del palo izquierdo pero se marchó ligeramente desviado.
Ever Valencia (Deportes Tolima) remata al poste izquierdo, remate con la izquierda desde el lado derecho del interior del área. Asistencia de Homer Martínez.
Corner,Deportes Tolima. Corner cometido por Nicolás Gil.
Corner,Deportes Tolima. Corner cometido por Geovanni Banguera.
Remate rechazado de Juan Mera (Deportes Tolima) remate con la derecha desde fuera del área.
Corner,Deportes Tolima. Corner cometido por Nicolás Gil.
Jherson Mosquera (Deportes Tolima) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Falta de Harrinson Mancilla (Deportivo Pasto).
Luis Sandoval (Deportes Tolima) ha recibido una falta en campo contrario.
Falta de Fáiner Torijano (Deportivo Pasto).
Fuera de juego, Deportes Tolima. Jherson Mosquera intentó un pase en profundidad pero Yordan Osorio estaba en posición de fuera de juego.
Corner,Deportes Tolima. Corner cometido por Jonathan Perlaza.
Remate rechazado de Harrinson Mancilla (Deportivo Pasto) remate con la derecha desde fuera del área. Asistencia de Diego Chávez.
Falta de Adrián Parra (Deportes Tolima).
Nicolás Gil (Deportivo Pasto) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Remate fallado por Adrián Parra (Deportes Tolima) remate con la derecha desde el centro del área que se le va demasiado alto. Asistencia de Brayan Rovira.
Remate fallado por Homer Martínez (Deportes Tolima) remate con la derecha desde fuera del área que se pierde por la izquierda. Asistencia de Ever Valencia.
Remate parado bajo palos a rás de suelo. Brayan Rovira (Deportes Tolima) remate con la derecha desde fuera del área. Asistencia de Luis Sandoval.
Fuera de juego, Deportes Tolima. Junior Hernández intentó un pase en profundidad pero Ever Valencia estaba en posición de fuera de juego.
Corner,Deportes Tolima. Corner cometido por Mateo Garavito.
Empieza primera parte.
Alineaciones confirmadas por parte de ambos equipos, que saltan al campo para iniciar los ejercicios de calentamiento