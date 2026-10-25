Alianza Vs. Internacional: Siga acá el minuto a minuto del juego por la fecha 16

Alianza e Internacional se enfrentan por la fecha 16 de la Liga colombiana.

Ambos equipos se juegan sus últimas chances por llegar al grupo de los ocho.

Alianza e Internacional de Bogotá se enfrentan en el Estadio Armando Maestre Pavajeau, en juego por la fecha 16 del fútbol colombiano. Ambos equipos se juegan sus últimas chances en su intento de llegar al grupo de los ocho.

El equipo de casa, con 14 partidos disputados, figura 15 en la tabla de posiciones con 15 puntos, producto de 4 triunfos, 3 empates y 7 derrotas. Un triunfo los dejaría cerca del octavo puesto, aun con un encuentro por disputar.

La situación de Internacional es mejor en la tabla, aunque con un compromiso más que su rival de turno. Los capitalinos suman 17 unidades en la casilla 12 en 15 encuentros disputados, con un saldo de tres victorias, ocho empates y cuatro derrotas.

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