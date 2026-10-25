Alianza Vs. Internacional: Siga acá el minuto a minuto del juego por la fecha 16
Ambos equipos se juegan sus últimas chances por llegar al grupo de los ocho.
Alianza e Internacional de Bogotá se enfrentan en el Estadio Armando Maestre Pavajeau, en juego por la fecha 16 del fútbol colombiano. Ambos equipos se juegan sus últimas chances en su intento de llegar al grupo de los ocho.
El equipo de casa, con 14 partidos disputados, figura 15 en la tabla de posiciones con 15 puntos, producto de 4 triunfos, 3 empates y 7 derrotas. Un triunfo los dejaría cerca del octavo puesto, aun con un encuentro por disputar.
La situación de Internacional es mejor en la tabla, aunque con un compromiso más que su rival de turno. Los capitalinos suman 17 unidades en la casilla 12 en 15 encuentros disputados, con un saldo de tres victorias, ocho empates y cuatro derrotas.
Siga el minuto a minuto de Alianza Vs. Internacional
Falta de Rubén Manjarrés (Inter Bogotá).
Falta de Jhildrey Lasso (Alianza).
Ronaldo Julio (Inter Bogotá) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Juan Viveros (Alianza) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Falta de Facundo Boné (Inter Bogotá).
Felipe Pardo (Alianza) ha recibido una falta en campo contrario.
Falta de Rubén Manjarrés (Inter Bogotá).
Fuera de juego, Alianza. Misael Martínez intentó un pase en profundidad pero Felipe Pardo estaba en posición de fuera de juego.
Fuera de juego, Inter Bogotá. Wuilker Fariñez intentó un pase en profundidad pero Fabricio Sanguinetti estaba en posición de fuera de juego.
Fuera de juego, Inter Bogotá. Miguel Pernía intentó un pase en profundidad pero Fabricio Sanguinetti estaba en posición de fuera de juego.
Falta de Wiston Fernández (Alianza).
Rubén Manjarrés (Inter Bogotá) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Falta de Yilson Rosales (Alianza).
Facundo Boné (Inter Bogotá) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Mano de Jesús Muñoz (Alianza).
Juan Viveros (Alianza) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Falta de Ronaldo Julio (Inter Bogotá).
Yilson Rosales (Alianza) ha recibido una falta en la banda derecha.
Falta de Miguel Pernía (Inter Bogotá).
Corner,Alianza. Corner cometido por Ronaldo Julio.
Corner,Alianza. Corner cometido por Rubén Manjarrés.
Corner,Alianza. Corner cometido por Joan Castro.
Empieza primera parte.
Alineaciones confirmadas por parte de ambos equipos, que saltan al campo para iniciar los ejercicios de calentamiento