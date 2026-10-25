🔴 EN VIVO Nacional vs Medellín en el clásico paisa HOY por Liga: transmisión y minuto a minuto
El conjunto verdolaga buscará retomar el liderato; mientras que el Poderoso quiere consolidarse dentro de los ocho.
Atlético Nacional recibirá al Deportivo Independiente Medellín en el clásico paisa, válido por la fecha 16 de la Liga Colombina 2026-ll. El encuentro se llevará a cabo en el estadio Atanasio Girardot, en la capital antioqueña, a las 6:10 PM, hora colombiana. Nacional busca conseguir su segunda victoria y con eso asegurar su clasificación a cuadrangulares.
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Vea la transmisión EN VIVO del clásico paisa entre Nacional y Medellín
Vea el MINUTO a MINUTO del clásico paisa entre Nacional y Medellín
Tiro de esquina
Corner para el Medellín que termina en despeje de Mateus Uribe
Amarilla para Nacional
Amonestación para Edwin Cardona
Goooool del Medellín
Anota Alfonso Simarra
Tiro libre para el DIM
Centro de Martegani que termina en cabezazo de Simarra
Posesión muy pareja
Nacional mantiene el 51% de la posesión del balón
Moreno falla la más clara
El capitán del Poderoso no logra impactar
Medellín muy cerca del primero
Montaño dispara desde fuera del área y pasa cerca del palo
Amarilla en el Medellín
Amonestación para Halam Loboa
Juego detenido
Elias Cabrera recibe un disparo en la cara
Ichazo salva el primero
El guardameta uruguayo impide el primer tiro del verdolaga por parte de Samuel Velásquez
Medellín ataca con fuerza
El Poderoso mantiene la presión alta sobre Nacional que no logra generar opciones
Inicia el partido
Posesión para el Medellín
Los jugadores salen al terreno de juego
Inician los actos protocolarios
Bienvenidos al minuto a minuto del clásico paisa entre Nacional y el Deportivo Independiente Medellín