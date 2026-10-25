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25 oct 2026 Actualizado 23:55

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Liga Colombiana
NacionalNAC
 0
Nacional
MedellínMED
 1
Alfonso Simarra 28'
Medellín
43'
1ª parte

🔴 EN VIVO Nacional vs Medellín en el clásico paisa HOY por Liga: transmisión y minuto a minuto

El conjunto verdolaga buscará retomar el liderato; mientras que el Poderoso quiere consolidarse dentro de los ocho.

Atlético Nacional recibirá al Deportivo Independiente Medellín en el clásico paisa, válido por la fecha 16 de la Liga Colombina 2026-ll. El encuentro se llevará a cabo en el estadio Atanasio Girardot, en la capital antioqueña, a las 6:10 PM, hora colombiana. Nacional busca conseguir su segunda victoria y con eso asegurar su clasificación a cuadrangulares.

Le puede interesar: Cali empató en Bogotá y clasificó a los cuadrangulares: Resumen del partido

Vea la transmisión EN VIVO del clásico paisa entre Nacional y Medellín

Vea el MINUTO a MINUTO del clásico paisa entre Nacional y Medellín

Hay nuevos mensajes
39´

Tiro de esquina

Corner para el Medellín que termina en despeje de Mateus Uribe

31´

Amarilla para Nacional

Amonestación para Edwin Cardona 

29´

Goooool del Medellín

Anota Alfonso Simarra 

29´

Tiro libre para el DIM

Centro de Martegani que termina en cabezazo de Simarra

26´

Posesión muy pareja

Nacional mantiene el 51% de la posesión del balón 

24´

Moreno falla la más clara

El capitán del Poderoso no logra impactar 

21´

Medellín muy cerca del primero

Montaño dispara desde fuera del área y pasa cerca del palo 

19´

Amarilla en el Medellín

Amonestación para Halam Loboa

12´

Juego detenido

Elias Cabrera recibe un disparo en la cara 

Ichazo salva el primero

El guardameta uruguayo impide el primer tiro del verdolaga por parte de Samuel Velásquez 

Medellín ataca con fuerza

El Poderoso mantiene la presión alta sobre Nacional que no logra generar opciones 

Inicia el partido

Posesión para el Medellín

Los jugadores salen al terreno de juego

Inician los actos protocolarios 

Bienvenidos al minuto a minuto del clásico paisa entre Nacional y el Deportivo Independiente Medellín 

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