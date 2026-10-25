🔴 EN VIVO Nacional vs Medellín en el clásico paisa HOY por Liga: transmisión y minuto a minuto

El conjunto verdolaga buscará retomar el liderato; mientras que el Poderoso quiere consolidarse dentro de los ocho.

Atlético Nacional recibirá al Deportivo Independiente Medellín en el clásico paisa, válido por la fecha 16 de la Liga Colombina 2026-ll. El encuentro se llevará a cabo en el estadio Atanasio Girardot, en la capital antioqueña, a las 6:10 PM, hora colombiana. Nacional busca conseguir su segunda victoria y con eso asegurar su clasificación a cuadrangulares.

Le puede interesar: Cali empató en Bogotá y clasificó a los cuadrangulares: Resumen del partido

Vea la transmisión EN VIVO del clásico paisa entre Nacional y Medellín

Vea el MINUTO a MINUTO del clásico paisa entre Nacional y Medellín