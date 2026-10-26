🔴 EN VIVO Jaguares vs. Llaneros por Liga Colombiana 2026 - II HOY: minuto a minuto

El conjunto ‘Felino’ en búsqueda de salir de la zona del descenso, mientras que Llaneros sueña con los ocho.

A las 6:00 p.m. del 26 de octubre, Jaguares de Córdoba recibe a Llaneros por la fecha 16 de la Liga Colombiana 2026 - II. El equipo local es último en el torneo con tan solo 10 unidades, mientras que la aun puede sumar para entrar en los ocho pero las posibilidades son bajas.

Así llegan los equipos

Jaguares viene de perder ante los dos equipos más grandes de la capital, Millonarios y Santa Fe. Mientras que el embajador le propinó una goleada 4-1, el cardenal le ganó por la mínima diferencia 2-1. Su última victoria fue contra Deportes Tolima en un agónico triunfo de 3-2 que los llevó a sumar 10 unidades, suma que lo deja en la última casilla del campeonato.

Además, el equipo ‘Felino’ también es último en la tabla del descenso y principal candidato a jugar el fútbol de segunda división en la próxima temporada.

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Por parte de Llaneros, es decimocuarto con 17 puntos en 15 partidos. Si el equipo villavicense logra sumar en sus cuatro partidos restantes, sumaría 29 puntos, cantidada que aún lo deja con posibilidades de soñar con la clasificación.

Por otro lado, el equipo es decimoquinto en el descenso, razón por la que debe seguir sumando independientemente de su posición en la tabla del segundo semestre.

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