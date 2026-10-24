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24 oct 2026 Actualizado 22:20

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🔴 EN VIVO América de Cali vs Cúcuta HOY por Liga Colombiana: transmisión y minuto a minuto

El plantel escarlata quiere volver a ser líder mientras que el Cúcuta buscará mantenerse entre los ocho.

América de Cali recibe al Cúcuta deportivo en la fecha 16 de la Liga Colombiana 2026-ll. El encuentro se llevará a cabo en el estadio Olímpico Pascual Guerrero de Cali a las 6:05 PM hora colombiana. Los dirigidos por David González quiere retomar su liderato en la tabla mientras que el conjunto motilón busca entrar a los ocho y alejarse de los puestos del descenso.

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Vea aquí la transmisión EN VIVO de América vs Cúcuta

Viva aquí el MINUTO a MINUTO de América vs Cúcuta

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