🔴 EN VIVO Santa Fe vs Bucaramanga por Liga Colombiana 2026-ll HOY: transmisión y minuto a minuto

Ambos equipos cuentan con los mismos puntos y buscan cerrar su clasificación a los ocho.

Independiente Santa Fe recibe al Atlético Bucaramanga este lunes 26 de octubre a las 8:05 p.m. en el Estadio el Campin. Los dos equipos suman 25 unidades y están al borde de la clasificación a los ocho mejores del semestre, pues quien gane sellará su clasificación al llegar a las 29 unidades.

En su más reciente partido, el ‘León’, venció 2-1 a Jaguares de Córdoba y logró llegar a la sexta casilla y quedó a un paso de cerrar su clasificación a falta de cinco partidos, incluyendo este. Además, Santa Fe también lucha en la tabla de reclasificación.

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Actualmente es tercero con 60 unidades, cinco menos que el América, que parcialmente se queda con el cupo directo a Copa Libertadores, mientras que el ‘Cardenal’, en caso tal de mantener su posición, tendría que jugar los clasificatorios de dicha copa.

Por parte del Bucaramanga, son quintos con los mismos puntos que su rival y solo necesita tres puntos más para asegurar su cupo en los cuadrangulares finales. El equipo lleva tres partidos seguidos sin sumar de a tres y ha perdido posibilidades de oro para clasificar.

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