🔴 EN VIVO Santa Fe vs Bucaramanga por Liga Colombiana 2026-ll HOY: transmisión y minuto a minuto
Ambos equipos cuentan con los mismos puntos y buscan cerrar su clasificación a los ocho.
Independiente Santa Fe recibe al Atlético Bucaramanga este lunes 26 de octubre a las 8:05 p.m. en el Estadio el Campin. Los dos equipos suman 25 unidades y están al borde de la clasificación a los ocho mejores del semestre, pues quien gane sellará su clasificación al llegar a las 29 unidades.
En su más reciente partido, el ‘León’, venció 2-1 a Jaguares de Córdoba y logró llegar a la sexta casilla y quedó a un paso de cerrar su clasificación a falta de cinco partidos, incluyendo este. Además, Santa Fe también lucha en la tabla de reclasificación.
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Actualmente es tercero con 60 unidades, cinco menos que el América, que parcialmente se queda con el cupo directo a Copa Libertadores, mientras que el ‘Cardenal’, en caso tal de mantener su posición, tendría que jugar los clasificatorios de dicha copa.
Por parte del Bucaramanga, son quintos con los mismos puntos que su rival y solo necesita tres puntos más para asegurar su cupo en los cuadrangulares finales. El equipo lleva tres partidos seguidos sin sumar de a tres y ha perdido posibilidades de oro para clasificar.
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Por poco gol de la visita
Un buscapie de Hinestroza estuvo a poca distancia de meterse al arco y poner el 1-1 con un hombre menos
Roja para Atlético Bucaramanga
Romaña recibe roja directa tras meter un pisotón a Hugo Rodallega, que quedaba solo de cara al arco
Comienza el segundo tiempo
Últimos 45' en el Campin
Finaliza la primera mitad
Santa Fe gana parcialmente por la mínima diferencia
Rodallega no encuentra el suyo
Hugo manda la pelota muy alta luego de una muy buena jugada colectiva del equipo
LA TUVO QUINTANA
El lateral del ‘Leopardo’ recibió el último rebote de una muy buena jugada de su equipo pero la mandó a las nubes
Tras el gol, Bucaramanga toma la posesión
El conjunto visitante es quien propone y se acerca al empate
Sambueza perdió el empate
El argentino recibió un gran pase de Charrupí pero el remate rozó el vertical izquierdo de Asprilla
Remate alto de Rivaldo
El extremo Emerson Rivaldo recibió un pase en profundidad que logró controlar para meterse al área pero si remate se va elevado
GGOOOOLLLL DE SANTA FE
Fagúndez caza un rebote luego de que Obrian pegara el balón en el poste
Remate desvíado de Fagúndez
El delantero cazó un rebote al borde de la media luna y su remate se fue al tiro de esquina
Oportunidad por derecha de Santa Fe desperdiciada
Jader Obrian mete un mal centro que se va hasta el otro lado de la cancha
No hubo rematador
Tres jugadores ‘Cardenales’ en el área del Bucaramanga y ninguno remató, al final la despejó Aldair Gutiérrez
ATAJADÓN DE FIERMARÍN
Hugo Rodallega le rompió las manos al uruguayo con un gran remate al primer palo
Asprilla saca la primera del Bucaramanga
Derechazo de Luciano Pons que sorprende al arquero y el balón va al tiro de esquina
Primera ocasión para Santa Fe
Tras un tiro de esquina, Olivera le gana el salto a García y pasó muy cerca el primer gol del partido
No hay dueño de la pelota
Tras la reanudación del partido las malas entregas de ambos equipos dividen la pelota
Se detiene el partido
Lesión de Daniel Torres, quien debe ser atendido
Gran pase para Fagúndez
El uruguayo recibió un pase en profundidad dentro del área pero su remate fue bloqueado por el defensa
Inicia el partido en el Campin
Ya rueda la pelota para el partido entre Leones y Leopardos
Nómina titular del 'Leopardo'
Alineación del local
¡Bienvenidos al minuto a minuto!
En contados instantes empieza un partido crucial entre Santa Fe y Bucaramanga