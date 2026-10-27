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27 oct 2026 Actualizado 02:21

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Liga Colombiana
Santa FeSAN
 1
Franco Fagúndez 30'
Santa Fe
Atlético BucaramangaATL
 0
Carlos Romaña 46'
Atlético Bucaramanga
52'
2ª parte
🔴 EN VIVO Santa Fe vs Bucaramanga por Liga Colombiana 2026-ll HOY: transmisión y minuto a minuto

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Ambos equipos cuentan con los mismos puntos y buscan cerrar su clasificación a los ocho.

Independiente Santa Fe recibe al Atlético Bucaramanga este lunes 26 de octubre a las 8:05 p.m. en el Estadio el Campin. Los dos equipos suman 25 unidades y están al borde de la clasificación a los ocho mejores del semestre, pues quien gane sellará su clasificación al llegar a las 29 unidades.

En su más reciente partido, el ‘León’, venció 2-1 a Jaguares de Córdoba y logró llegar a la sexta casilla y quedó a un paso de cerrar su clasificación a falta de cinco partidos, incluyendo este. Además, Santa Fe también lucha en la tabla de reclasificación.

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Actualmente es tercero con 60 unidades, cinco menos que el América, que parcialmente se queda con el cupo directo a Copa Libertadores, mientras que el ‘Cardenal’, en caso tal de mantener su posición, tendría que jugar los clasificatorios de dicha copa.

Por parte del Bucaramanga, son quintos con los mismos puntos que su rival y solo necesita tres puntos más para asegurar su cupo en los cuadrangulares finales. El equipo lleva tres partidos seguidos sin sumar de a tres y ha perdido posibilidades de oro para clasificar.

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Hay nuevos mensajes
51'

Por poco gol de la visita

Un buscapie de Hinestroza estuvo a poca distancia de meterse al arco y poner el 1-1 con un hombre menos

47'

Roja para Atlético Bucaramanga

Romaña recibe roja directa tras meter un pisotón a Hugo Rodallega, que quedaba solo de cara al arco

45'

Comienza el segundo tiempo

Últimos 45' en el Campin

47'

Finaliza la primera mitad

Santa Fe gana parcialmente por la mínima diferencia

45'

Rodallega no encuentra el suyo

Hugo manda la pelota muy alta luego de una muy buena jugada colectiva del equipo

43'

LA TUVO QUINTANA

El lateral del ‘Leopardo’ recibió el último rebote de una muy buena jugada de su equipo pero la mandó a las nubes

40'

Tras el gol, Bucaramanga toma la posesión

El conjunto visitante es quien propone y se acerca al empate

37'

Sambueza perdió el empate

El argentino recibió un gran pase de Charrupí pero el remate rozó el vertical izquierdo de Asprilla

34'

Remate alto de Rivaldo

El extremo Emerson Rivaldo recibió un pase en profundidad que logró controlar para meterse al área pero si remate se va elevado

30'

GGOOOOLLLL DE SANTA FE

Fagúndez caza un rebote luego de que Obrian pegara el balón en el poste

24'

Remate desvíado de Fagúndez

El delantero cazó un rebote al borde de la media luna y su remate se fue al tiro de esquina

20'

Oportunidad por derecha de Santa Fe desperdiciada

Jader Obrian mete un mal centro que se va hasta el otro lado de la cancha

16'

No hubo rematador

Tres jugadores ‘Cardenales’ en el área del Bucaramanga y ninguno remató, al final la despejó Aldair Gutiérrez

15'

ATAJADÓN DE FIERMARÍN

Hugo Rodallega le rompió las manos al uruguayo con un gran remate al primer palo

13'

Asprilla saca la primera del Bucaramanga

Derechazo de Luciano Pons que sorprende al arquero y el balón va al tiro de esquina

11'

Primera ocasión para Santa Fe

Tras un tiro de esquina, Olivera le gana el salto a García y pasó muy cerca el primer gol del partido

9'

No hay dueño de la pelota

Tras la reanudación del partido las malas entregas de ambos equipos dividen la pelota

5'

Se detiene el partido

Lesión de Daniel Torres, quien debe ser atendido

3'

Gran pase para Fagúndez

El uruguayo recibió un pase en profundidad dentro del área pero su remate fue bloqueado por el defensa

1'

Inicia el partido en el Campin

Ya rueda la pelota para el partido entre Leones y Leopardos

Nómina titular del 'Leopardo'

Alineación del local

¡Bienvenidos al minuto a minuto!

En contados instantes empieza un partido crucial entre Santa Fe y Bucaramanga

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