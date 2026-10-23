🔴 EN VIVO Chicó vs Bucaramanga por Liga Colombiana 2026-ll HOY: transmisión y minuto a minuto

Boyacá Chicó y Atlético Bucaramanga se verán las caras por el primer partido de la jornada 16 de la Liga Colombiana 2026-ll. El compromiso se llevará a cabo en el Estadio La Independencia de Tunja a las 6:00 PM. El conjunto nortesantandereano tiene como proposito mantener su racha sin derrotas mientras que el Chicó busca salir de la zona del descenso.

Le puede interesar: Lucas González y su mensaje a los críticos de Edwin Cardona: “Le tiran por tirarle”

Viva aquí la transmisión EN VIVO del partido entre Chicó y Bucaramanga

Vea aquí el MINUTO a MINUTO de Chicó Vs Bucaramanga