🔴 EN VIVO Chicó vs Bucaramanga por Liga Colombiana 2026-ll HOY: transmisión y minuto a minuto
El conjunto Leopardo buscará seguir con si invicto frente a un Chicó que quiere estar fuera del descenso.
Boyacá Chicó y Atlético Bucaramanga se verán las caras por el primer partido de la jornada 16 de la Liga Colombiana 2026-ll. El compromiso se llevará a cabo en el Estadio La Independencia de Tunja a las 6:00 PM. El conjunto nortesantandereano tiene como proposito mantener su racha sin derrotas mientras que el Chicó busca salir de la zona del descenso.
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Viva aquí la transmisión EN VIVO del partido entre Chicó y Bucaramanga
Vea aquí el MINUTO a MINUTO de Chicó Vs Bucaramanga
Falta de Estiven Sarria (Boyacá Chicó).
Fredy Hinestroza (Atlético Bucaramanga) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Empieza primera parte.
Alineaciones confirmadas por parte de ambos equipos, que saltan al campo para iniciar los ejercicios de calentamiento