🔴 EN VIVO Fortaleza vs Deportivo Cali por Liga Colombiana HOY: retransmisión y minuto a minuto

A las 2:00 p.m. del 25 de octubre, el Deportivo Cali visitará a Fortaleza por la fecha 16 de la Liga Colombiana. El equipo de los ‘Amix’ actualmente se encuentra sin posibilidades de entrar a los ocho mejores del torneo, mientras que el ‘Azucarero’ está a un paso de sellar su clasificación y quedar como el segundo equipo como el segundo equipo dentro de los cuadrangulares finales junto con el América.

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Así llegan ambos equipos

El equipo capitalino se encuentra en una larga racha de derrotas y empates, su última victoria fue 2-0 contra el Cúcuta Deportivo el 8 de agosto, hace más de dos meses. En su más reciente encuentro cayó 2-1 frente a Internacional de Bogotá, para Fortaleza marcó Franco Pulicastro al minuto 74′ pero rapidamente, al minuto 80′ y con un hombre menos, ‘Inter’ se adelantó con gol de Dewar Victoria y cerró el triunfo.

Por parte del conjunto vallecaucano, llegan tras golear 3-0 a Llaneros en la capital del Meta y quedaron al borde de la clasificación con 29 puntos. En caso tal de sumar de a tres, Cali aseguraría su cupo en los ocho y seguiría por la disputa de los primeros puestos, que otorgan el famoso punto invisible para los cuadrangulares finales.

Posibilidad de torneo internacional

A parte de la importancia de asegurar la clasificación, el Cali sigue en lucha en la tabla de las reclasificación. Actualmente suma 56 puntos y están en la sexta casilla, que da cupo a Copa Sudamericana, pero si logra la victoria llegaría a los mismos puntos que el Junior, que es cuarto y tiene cupo a los clasificatorios de la Copa Libertadores.

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Además, es posible que el Deportivo Cali supere al Junior al terminar el año, pues al ‘Tiburón’ le quedan solo cuatro partidos para sumar en dicha tabla, mientras que el Cali puede seguir sumando mientras compite en los cuadrangulares.

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