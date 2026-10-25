🔴 EN VIVO Once Caldas vs Pereira HOY en el clásico del Eje Cafetero: transmisión y minuto a minuto
El conjunto blanco buscará quedarse con el clásico para asegurar su puesto entre los ocho.
Once Caldas se enfrenta con el Pereira en el clásico del Eje Cafetero en la fecha 16 de la Liga Colombiana 2026-ll. El encuentro se llevara a cabo este sábado 24 de octubre a las 8:15 PM hora colombiana en el estadio Palogrande de Manizales.
Le puede interesar: Qué falta para que Yeison Guzmán sea adquirido por el América: esto reveló su director deportivo
Viva aquí la transmisión EN VIVO de Once Caldas vs Pereira
Vea aquí el MINUTO a MINUTO de Once Caldas vs Pereira
Tiro libre para el Once Caldas
Jugada preparada de Once Caldas que termina en despeje de Pereira
Tiro de esquina
Corner para Once Caldas en corto que culmina en saque de meta
Pereira presiona con 11
El conjunto matecaña defiende con todo el plantel en su campo
Tiro de esquina
Corner para el Once Caldas que termina en despeje del Pereira
Inicia el partido
Posesión para Once Caldas
Nómina titular del Pereira
Nómina titular del Once Caldas
¡Bienvenidos al minuto a minuto del clásico entre Once Caldas y Deportivo Pereira por la Liga Colombiana!