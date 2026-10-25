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25 oct 2026 Actualizado 01:38

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Liga Colombiana
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Once Caldas
Deportivo PereiraDEP
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Deportivo Pereira
18'
1ª parte

🔴 EN VIVO Once Caldas vs Pereira HOY en el clásico del Eje Cafetero: transmisión y minuto a minuto

El conjunto blanco buscará quedarse con el clásico para asegurar su puesto entre los ocho.

Once Caldas se enfrenta con el Pereira en el clásico del Eje Cafetero en la fecha 16 de la Liga Colombiana 2026-ll. El encuentro se llevara a cabo este sábado 24 de octubre a las 8:15 PM hora colombiana en el estadio Palogrande de Manizales.

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Viva aquí la transmisión EN VIVO de Once Caldas vs Pereira

Vea aquí el MINUTO a MINUTO de Once Caldas vs Pereira

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16´

Tiro libre para el Once Caldas

Jugada preparada de Once Caldas que termina en despeje de Pereira 

Tiro de esquina

Corner para Once Caldas en corto que culmina en saque de meta 

Pereira presiona con 11

El conjunto matecaña defiende con todo el plantel en su campo 

Tiro de esquina

Corner para el Once Caldas que termina en despeje del Pereira 

Inicia el partido

Posesión para Once Caldas 

Nómina titular del Pereira

Nómina titular del Once Caldas

¡Bienvenidos al minuto a minuto del clásico entre Once Caldas y Deportivo Pereira por la Liga Colombiana!

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