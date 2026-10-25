🔴 EN VIVO Once Caldas vs Pereira HOY en el clásico del Eje Cafetero: transmisión y minuto a minuto

El conjunto blanco buscará quedarse con el clásico para asegurar su puesto entre los ocho.

Once Caldas se enfrenta con el Pereira en el clásico del Eje Cafetero en la fecha 16 de la Liga Colombiana 2026-ll. El encuentro se llevara a cabo este sábado 24 de octubre a las 8:15 PM hora colombiana en el estadio Palogrande de Manizales.

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