Judicializan a dos policías por presuntamente exigir dinero a cambio de información reservada

La Fiscalía General de la Nación imputó por el delito de concusión al subintendente Carlos Hernando Figueroa y al patrullero Teodoro Ruiz Rojas, señalados de exigir dinero a un ciudadano a cambio de entregarle información reservada sobre una investigación por narcotráfico y un proceso de captura con fines de extradición que presuntamente se adelantaban en su contra.

De acuerdo con la investigación, los hechos ocurrieron entre el 30 de agosto y el 8 de septiembre de 2026. Los uniformados habrían aprovechado su condición de servidores públicos para presionar al hombre y ofrecerle detalles sobre los procedimientos judiciales que supuestamente existían en su contra.

La Fiscalía señaló que los policías ingresaron inicialmente a un conjunto residencial del sur de Cali, Valle del Cauca, con el pretexto de verificar un caso de presunto maltrato infantil. Esa visita les habría permitido identificar al ciudadano que posteriormente abordaron y obtener sus datos personales.

Nueve días después, los uniformados habrían regresado al lugar y contactado al hombre para pedirle dinero a cambio de revelar la información que aseguraban tener sobre las investigaciones relacionadas con el tráfico de estupefacientes y el proceso con fines de extradición.

Tras adelantar varias actividades investigativas y establecer la posible conducta ilícita, el subintendente y el patrullero fueron capturados en la estación de Policía de El Caney, en Cali.

Ambos fueron imputados por el delito de concusión y continuarán vinculados al proceso penal por decisión de un juez de control de garantías. La imputación de cargos no implica una declaración de culpabilidad.