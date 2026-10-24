Incautan más de 113.000 productos de contrabando avaluados en $10.500 millones en Buenaventura

La Policía Fiscal y Aduanera intervino tres contenedores con más de 113.000 productos de procedencia extranjera, avaluados comercialmente en más de $10.500 millones, durante dos operativos realizados a la salida de las zonas portuarias de Buenaventura, Valle del Cauca. La mercancía no contaba con los documentos requeridos para acreditar su ingreso legal al país.

Los procedimientos fueron adelantados por la Policía Nacional, a través de la Dirección de Gestión de Policía Fiscal y Aduanera, en coordinación con la Fiscalía General de la Nación. En uno de los contenedores fueron encontrados 22.315 pares de calzado de diferentes marcas y 82 morrales para transporte de mascotas, mercancía avaluada en más de $1.082 millones.

En los otros dos contenedores, las autoridades hallaron 91.300 unidades de prendas de vestir, calzado y otros artículos de procedencia extranjera, cuyo valor comercial fue estimado en $9.500 millones.

La totalidad de los productos fue puesta a disposición de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), entidad encargada de adelantar los procedimientos administrativos correspondientes por las irregularidades relacionadas con la documentación de la mercancía.