Ejército incautó más de 500 cartuchos para francotirador y explosivos de disidencias de ‘Calarcá’

El Ejército Nacional incautó y destruyó un depósito ilegal de material de guerra perteneciente, presuntamente, a la estructura Ever Castro, del Bloque Jorge Suárez Briceño, asociada a alias ‘Calarcá’, en la vereda Santander, municipio de Uribe, Meta.

La operación fue desarrollada por tropas del Batallón de Infantería N.° 29, adscrito a la Séptima Brigada de la Cuarta División, con información de inteligencia militar. Durante la intervención, los uniformados encontraron 536 cartuchos calibre .30 destinados al empleo de francotiradores, tres granadas de mortero de 60 milímetros, un cilindro acondicionado con explosivos, una granada de gas y elementos de intendencia de uso privativo de las Fuerzas Militares.

Uno de los elementos que llamó la atención de las autoridades fue la modificación que presentaban los cartuchos. Según la información preliminar del Ejército, la munición tenía una cavidad adaptada que, presuntamente, estaría destinada a incorporar mercurio. La eventual presencia de esta sustancia y la finalidad de la modificación deberán establecerse mediante los análisis técnicos correspondientes.

El depósito pertenecería a la estructura Ever Castro, integrante del grupo armado organizado residual (GAO-r) Bloque Jorge Suárez Briceño, vinculado por las autoridades a alias ‘Calarcá’.

Según el Ejército, la ubicación y destrucción del depósito afecta las capacidades armadas y logísticas de esta estructura, al retirar material que podría ser utilizado en acciones contra la Fuerza Pública y la población civil en esta zona del departamento del Meta.

La Séptima Brigada continuará desarrollando operaciones militares en la región para contrarrestar las acciones de los grupos armados organizados residuales y proteger a las comunidades.