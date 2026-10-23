“Votar por Flavio es votar por un golpe a la democracia”: Miguel Reale Jr, exministro brasileño

En diálogo con 6AM W , pasó Miguel Reale Jr., un gran jurista brasileño, fue ministro del gobierno de Fernando Enrique Cardoso, quien apoya la candidatura de Lula Da Silva, da su opinión acerca de la situación que presenta Brasil actualmente por las elecciones entre Lula Da Silva y Flavio Bolsonaro.

Reale, se mostró inconforme con el empate técnico que el país tuvo recientemente y aprovechó a manifestarlo diciendo “es un golpe de la democracia, por tanto hay que pensar que pretende votar en Flavio que no está votando en alguien, está votando en el golpe de estado”.

Este viernes 23 de octubre, los candidatos Flavio Bolsonaro y Lula Da Silva, se confrontarán por medio un debate, donde expondrán sus ideas y sus propósitos para Brasil, en este momento tan álgido que existe en el país.

En el debate pasado, el mundo consideró que Bolsonaro habría ganado pero según Reale “se demostró arrogante, se demostró una persona irrespetuosa, sin respeto al otro, con promesas vagas, sin promesas vagas, voy a hacer como si fuese un héroe, voy a hacer esto, voy a hacer aquello, sin decir de qué modo, con qué medios iría a hacer todo lo que promete. Tanto que quedó mucho después del debate”.

Para la segunda vuelta y dictaminar un ganador que se convierta en el nuevo presidente de Brasil, se necesita más del 60% de los votos, debido al empate técnico de la primera vuelta.

Por último mencionó “si no queremos crimen organizado no vamos a poner Flavio en el Palacio de Planalto, ahora hay valores más importantes que debemos proteger. La protección de la democracia, la protección del respeto a la persona humana que no hubo respeto a la persona humana de la pandemia”.

Escuche la entrevista completa aquí:

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