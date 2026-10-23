“Pensamos que iba a estallar”: soldados que sobrevivieron al accidente de un helicóptero del EJC

Dos soldados profesionales que sobrevivieron al accidente del helicóptero en el Cauca relataron los momentos de angustia que vivieron tras la caída de la aeronave, cuando tuvieron que auxiliar a sus compañeros heridos, soportar una noche de lluvia en un páramo y esperar una ventana climática que permitiera su evacuación. En sus testimonios, recordaron el temor de los primeros minutos, el frío extremo y la emoción que sintieron al ver llegar la ayuda.

El soldado profesional John Sebastián Ortiz Paja, del Batallón de Infantería número 7 José Hilario López, contó que, después del accidente, comenzó a revisar a sus compañeros para identificar a quienes se encontraban en estado más grave. “Yo, como en mi poquita experiencia, pues lo primero que uno valora es los más graves. Uno siempre le pregunta a los que están conscientes, pues si se sienten bien, si pueden sostenerse, pueden hacer sus labores, pueden colaborar; entonces a uno los valora verbalmente. Ya cuando ve que está grave, pues ya pasa a valorarlo uno mismo”, explicó.

En medio de la emergencia, Ortiz Paja recordó que la mayoría de sus compañeros sufrió golpes, pero uno de los soldados se fracturó un brazo y tuvo que ser atendido mientras esperaban la evacuación. “Hubo un soldado que sí se partió el brazo, pues también me tocó entablillarlo y tenerlo ahí para evacuar”, relató.

Después de atender a los heridos, los militares tuvieron que enfrentar otra dificultad: pasar la noche en una zona de páramo, con bajas temperaturas y bajo la lluvia. “Entonces buscamos como pudimos para darnos calor, porque eso es un páramo, es un clima frío. Entonces soportamos el frío, pasamos la noche porque llovió toda la noche”, recordó el uniformado.

Al día siguiente, los sobrevivientes intentaron establecer comunicación para recibir instrucciones sobre la llegada del apoyo. Aunque estaban golpeados, comenzaron a colaborar entre ellos para abrirse paso. “A pesar de que estábamos golpeados, aporreados, ya cada quien a colaborar. Mejor dicho, la idea de nosotros entre todos era de salir y entonces entre todos nos colaboramos y empezamos a trabajar”, contó.

Para Ortiz Paja, la preparación militar fue fundamental para afrontar la situación. “El soldado cuando está en apuros, pues le toca hacer las cosas a convicción, porque para eso estamos entrenados. Y normal, o sea, es un reto, pero uno sabe que para eso está hecho”, afirmó.

El soldado también habló del temor por sus seres queridos mientras permanecían aislados. Explicó que sabía que desde el batallón estaban comunicándose con las familias para informarles que los uniformados seguían con vida. “Yo pensé en ellos y le agradecí a mi Dios que estoy vivo”, expresó. Sobre su mamá, explicó que la comunicación era difícil porque en el lugar donde vive casi no hay señal, pero agradeció que hubiera recibido información y estuviera tranquila.

En su relato, también destacó la actuación del piloto del helicóptero y atribuyó a su pericia parte de la supervivencia de los ocupantes. “Yo digo que él se la jugó muy bien y la experiencia, la pericia de él fue eso lo que nos mantuvo con vida y gracias al piloto nosotros estamos vivos y a mi Dios”, manifestó.

Por su parte, el soldado profesional Feliz Antonio Sepúlveda Pérez recordó que, inmediatamente después de la caída, salió de la aeronave por temor a que explotara, pero regresó para ayudar a sacar a los integrantes de la tripulación. “Lo primero que hice yo fue bajarme, abrir la puerta y salir corriendo, pues porque pensaba que el helicóptero iba a estallar en el momento, pero las hélices dejaron de girar y me quité el armamento y me devolví a sacar a la tripulación”, relató.

Una vez auxiliaron a sus compañeros, los militares que podían caminar organizaron la seguridad en el lugar y establecieron contacto con el batallón. Sin embargo, la primera noche fue especialmente difícil, pues la aeronave cayó cerca de un río y varios equipos terminaron mojados. “La primera noche sí fue dura, pues porque caímos prácticamente en un río y el agua del río en el páramo es fría, fría. Los equipos cayeron prácticamente al río y se mojaron”, recordó Sepúlveda.

El uniformado contó que durante la espera recibieron mensajes de ánimo del comandante del batallón, quien les explicó que la evacuación se realizaría cuando mejoraran las condiciones meteorológicas. Mientras tanto, el personal en tierra esperaba una oportunidad para salir de la zona.

Uno de los momentos que más lo conmovió fue cuando llegaron aeronaves con elementos para apoyar las labores y algunos alimentos. “La verdad, el primer día que llegaron los helicópteros con las motosierras y los crimas fríos y unas gaseosas y pan, yo casi lloro, porque casi lloro, la verdad casi lloro”, relató. La expresión “crimas fríos” corresponde a la transcripción entregada y debe verificarse con el audio antes de publicar.

Sepúlveda aseguró que ver llegar la ayuda les devolvió el ánimo, pero que la mayor emoción llegó cuando finalmente comenzó la extracción. “Una alegría, una alegría inmensa, porque ya después de casi 30 horas en ese lugar, con ese clima, que la temperatura baja menos 5 grados, era duro”, dijo.

Según su testimonio, durante la mañana llovió, pero se abrió una ventana de aproximadamente cinco minutos que permitió evacuar al personal. Después de casi 30 horas en condiciones extremas, los sobrevivientes pudieron salir del lugar y comenzar su recuperación.

Al final de su relato, Sepúlveda envió un mensaje a su hija Ana Selena: “La amo mucho, la llevo en mi corazón, que la extraño, pronto estaré con ella”. También se dirigió a su mamá y a su papá, a quienes les aseguró que estaba bien y les dijo que espera visitarlos pronto. Recordó que lleva cerca de dos años sin ver a su mamá.

Los testimonios de ambos soldados reconstruyen no solo las dificultades de la espera y las labores de rescate, sino también la manera en que se apoyaron entre compañeros mientras aguardaban la oportunidad de ser evacuados.