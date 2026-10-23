Video muestra a dos sujetos abandonando el carro bomba que explotó en peaje de San Pedro, Casanare

Un video de cámaras de seguridad muestra el momento en el que dos sujetos abandonan el vehículo acondicionado con explosivos que posteriormente detonó en el peaje de San Pedro, en jurisdicción de Villanueva, Casanare, durante la madrugada de este viernes. Las autoridades adelantan las investigaciones para establecer quiénes están detrás del atentado terrorista.

Tras lo ocurrido, el gobernador de Casanare, César Ortiz Zorro, llegó a las instalaciones del peaje para verificar la situación y anunció la realización de un consejo de seguridad con las autoridades, con el propósito de adoptar medidas inmediatas y avanzar en la identificación y captura de los responsables.

El mandatario rechazó el ataque y advirtió sobre los riesgos que representa para la población y la infraestructura del departamento. “Estos hechos son inaceptables y no permitiremos que se ponga en riesgo la vida de nuestra gente, la tranquilidad de nuestras familias ni la infraestructura pública y privada de nuestro departamento”, afirmó.

Como parte de las acciones para esclarecer el atentado, se anunció una recompensa de hasta 50 millones de pesos por información que permita identificar y capturar a los responsables.

“A los habitantes de Villanueva y a todos los casanareños les digo con claridad: no nos dejaremos intimidar. Estamos con ustedes y actuaremos con toda la determinación, en coordinación con nuestra Fuerza Pública y las autoridades competentes, para garantizar la seguridad y proteger la vida”, puntualizó Ortiz Zorro.

El consejo de seguridad permitirá coordinar las acciones de las autoridades frente a este hecho y definir las medidas para reforzar la seguridad en Villanueva y el resto del departamento.