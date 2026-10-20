¡Histórico! Honda le dio la bienvenida al colombiano David Alonso con emotivo video: correrá MotoGP

Siete años después de comenzar en Moto3, David Alonso dio el salto a la máxima categoría del motociclismo. El nacido en Madrid, España, en 2006, pero de madre colombiana, decidió correr representando los colores del país y hacer historia para Colombia en este deporte.

Honda, la escudería más laureada en la historia del MotoGP, ya había anunciado anteriormente el fichaje de Alonso para la temporada 2027 con un contrato multianual, en búsqueda de recuperar el prestigio en la primera división. Este martes 20 de octubre, el equipo LCR Team, de Honda, le dio la bienvenida al colombiano.

Emotivo video de bienvenida a David Alonso

En sus redes sociales, el equipo le dedicó varias publicaciones a David Alonso. El más emotivo fue el video de presentación, en el que se ve al piloto con un tiquete que dice “Bogotá-Honda”, empaca las maletas y uno de los elementos infaltables es la bandera nacional.

Por su parte, el director del equipo, Lucio Cecchinello, le dedicó unas palabras a David Alonso en las que destaca su talento y avizora un futuro optimista con la llegada del joven talento.

“Estamos muy orgullosos de dar la bienvenida a David al equipo Pro Honda LCR para la temporada 2027. Ya ha demostrado un talento, una velocidad y una determinación extraordinarios, y esperamos construir un gran futuro juntos. Con el inicio de una nueva era en MotoGP, es un momento emocionante para comenzar esta aventura, y estamos listos para afrontar este desafío juntos”, declaró.

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El impresionante ascenso de David Alonso a MotoGP

Alonso ha hecho todo el camino hasta llegar a MotoGP. Estuvo cuatro años en Moto3 corriendo para el equipo Aspar Team, con el que ganó la temporada 2024 con 14 triunfos y varios récords obtenidos. Eso lo llevó a ascender a la segunda categoría para correr con Kalex.

En su temporada de adaptación de Moto2, terminó en el noveno lugar con un acumulado de 153 puntos y una carrera ganada: la del GP de Hungría. Para 2026, tuvo mejoría, aunque de momento también ha obtenido un solo triunfo en el GP de Países Bajos, ha sumado 166 unidades a falta de cinco carreras por disputar.

Alonso tomará el lugar del brasileño Diogo Moreira, quien pasó al equipo principal de Honda, el HRC Castrol y allá será coequipero de Fabio Quartararo. En el equipo satélite, el colombiano compartirá con el francés Johann Zarco, de 36 años.

¿Qué carreras le quedan a David Alonso en Moto2?

Alonso, que no terminó el reciente GP de Indonesia tras una aparatosa caída, tendrá su próximo reto con el GP de Australia, que se disputará el fin de semana del 24 de octubre.