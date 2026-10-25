Kimi Antonelli, cada vez más cerca del campeonato: así saldrá en el GP de Estados Unidos

El piloto de Mercedes Benz Kimi Antonelli está cada vez más cerca de hacer historia en la Formula 1. El piloto italiano logró quedarse con la Pole Position en el Gran Premio de Austin, Estados Unidos. Con esta salida en la primer casilla, el piloto italiano está muy cerca de conseguir su primer campeonato mundial.

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¿Cuál fue el tiempo de Kimi?

Antonelli con 20 años, conquistó la pole position para el Gran Premio de Estados Unidos tras marcar un tiempo de 1:34.035 en la última parte de la sesión de clasificación, superando por 179 milésimas de segundo a Max Verstappen y por 0.215 a Isack Hadjar, quien completó el top 3.

El italiano consiguió su primera pole desde la lograda en el Gran Premio de Bélgica, estableciendo su mejor registro en la primera pasada de la Q3, sin que ninguno de sus rivales pudiera superarlo en los últimos minutos.

Charles Leclerc mejoró en su último intento para terminar P4 con un tiempo de 1:34.267, por delante de Lewis Hamilton (P5), quien también consiguió avanzar posiciones en los instantes finales.

George Russell terminó P6, seguido por Oscar Piastri (P7) y Lando Norris(P8). Arvid Lindblad clasificó en P9, mientras que Liam Lawson completó el top 10 sin registrar un tiempo en la Q3.

¿Qué necesita Antonelli para salir campeón?

Antonelli deberá ganar en el Gran Premio de Estados Unidos y esperar que sus principales rivales pierdan suficiente terreno en la clasificación.

El italiano deberá terminar primero, George Russell no podrá superar la novena posición y Lewis Hamilton tendrá que finalizar quinto o más atrás. Si se cumplen esas condiciones, Antonelli alcanzará una ventaja de al menos 125 puntos, una diferencia imposible de descontar con las cinco carreras restantes.