Donald Trump criticó fuertemente a Lebron James por “faltarle el respeto al país”: esto pasó / Getty Images

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, cargó este jueves nuevamente contra la estrella de baloncesto Lebron James, al que criticó por no guardar una actitud solemne cuando sonó el himno nacional antes del partido que su equipo jugó en Nueva York el pasado martes.

“¡Mientras suena nuestro himno nacional, LeBron James le falta al respeto a nuestro país! Dije desde el principio que no vale nada; es una vergüenza total!“, escribió Trump en un mensaje en redes sociales que acompañó de un vídeo en el que se ve durante el himno a James ensayando, sin balón, el tiro, así como su swing de golf.

“¡LeBron James debería pedir disculpas a todos esos grandes guerreros y héroes estadounidenses que murieron por la bandera de Estados Unidos y por todo lo que nuestro país representa!“, añade el mensaje del presidente estadounidense.

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Trump ha cargado en numerosas ocasiones contra el baloncestista de los Sixers de Filadelfia, que también ha criticado con dureza al magnate inmobiliario.

En septiembre de 2017, durante el primer mandato de Trump, James descalificó al magnate neoyorquino después que éste retirara su invitación para que los Golden State Warriors visitaran la Casa Blanca a raíz de que Stephen Curry -un conocido crítico del republicano- se opusiera a asistir.

El exjugador de los Cavaliers, Heat y Lakers, que ha apoyado públicamente a todos los candidatos que han competido con Trump en unas presidenciales, escribió entonces en redes sociales: “¡Ir a la Casa Blanca era un gran honor hasta que usted apareció!”.

El presidente estadounidense ha acusado a su vez a James de ser poco inteligente o incluso racista y ha aprovechado para decir que considera mejor jugador a Michael Jordan.

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