Fiscalía de Ecuador pide prisión preventiva para la excandidata correísta Luisa González

La excandidata a la presidencia de Ecuador por el Partido Revolución Ciudadana (RC), Luisa González. EFE/ José Jácome / José Jácome ( EFE )

La Fiscalía de Ecuador solicitó este viernes prisión preventiva para la excandidata presidencial del correísmo Luisa González, detenida el jueves, por un presunto manejo irregular de los fondos de la campaña electoral de 2023, en un caso basado en la declaración de un testigo que afirmó haber trasladado dinero desde Venezuela, sin que se hayan presentado pruebas que respalden esa versión.

El Ministerio Público solicitó el ingreso provisional en la cárcel mientras continúa el proceso contra González, en el que le imputa un presunto delito de lavado de activos, a cinco semanas de las elecciones locales en el país, en un caso que el correísmo, la principal fuerza de oposición al presidente Daniel Noboa, ha denunciado como parte de un ‘lawfare’ (persecución judicial con fines políticos).

La audiencia de formulación de cargos contra González se celebra con la líder correísta detenida en el Cuartel Modelo de Guayaquil, a donde fue trasladada luego de su arresto en la madrugada del jueves en su domicilio de Canuto, una localidad rural de la costera provincia de Manabí donde se crió.

En la misma audiencia, el Ministerio Público ecuatoriano también solicitó prisión preventiva para otros dos procesados más en el mismo caso, el exasambleísta correísta Santiago Díaz, cuyo testimonio impulsó la investigación; y Wendy Onofre, exfuncionaria del Municipio de Guayaquil bajo la Administración del ahora encarcelado alcalde Aquiles Alvarez.

La investigación inicial tomó fuerza en marzo pasado, tras el testimonio sin pruebas de Díaz, luego de que fuese expulsado del movimiento correísta, tras ser acusado de la violación de una menor, caso por el que recibió una condena de 29 años y 4 meses de prisión.

Díaz, que actualmente ya está en prisión, declaró haber traído supuestamente dinero en efectivo desde Venezuela por orden del expresidente Rafael Correa (2007-2017) para financiar la campaña de González en las elecciones presidenciales extraordinarias de 2023.

Ahora la Fiscalía busca comprobar que esa campaña también recibió dinero de una empresa de Aquiles Alvarez, otra figura opositora a Noboa que se convirtió en alcalde de Guayaquil en 2023 de la mano de la Revolución Ciudadana, el partido de Correa, y que ahora está en prisión con dos condenas en su contra, una de ellas por comercialización ilegal de combustibles a través de las estaciones de servicio que posee con su familia.

González fue candidata presidencial del correísmo en las elecciones de 2023 y 2025, donde perdió en ambas ocasiones en segunda vuelta contra Noboa.

Las investigaciones abiertas contra Revolución Ciudadana, principal organización opositora a Noboa, han llevado a que el partido sea suspendido e impedido de participar en las elecciones locales convocadas para el próximo 29 de noviembre, donde el partido de Correa optaba a que se reeligiesen integrantes en las principales ciudades y provincias del país, como Quito y Guayaquil.