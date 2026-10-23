Explosión en el peaje San Pedro en Villanueva Casanare deja cuatro personas lesionadas

En las últimas horas se registró la explosión al parecer de un carro bomba en el peaje San Pedro ubicado en la vía que comunica a Villanueva con Monterrey, en Casanare.

El reporte inicial que entrega La Policía Nacional, es de cuatro personas lesionadas y múltiples daños materiales por la onda explosiva. Las personas lesionadas fueron remitidas al Hospital local del municipio Villanueva, para su atención médica.

Según las primeras hipótesis, dos sujetos abandonaron el vehículo en las inmediaciones del peaje y posteriormente huyeron en una motocicleta.

Imágenes difundidas en redes sociales muestran fragmentos de la estructura esparcidos en los alrededores y restos de un vehículo destruido.

Las autoridades adelantan las investigaciones pertinentes, para dar con el paradero de los autores materiales de este hecho.

El gobernador de Casanare César Ortiz Zorro, rechazó el atentado terrorista en el peaje San Pedro en Villanueva.

El mandatario departamental anunció que se desplazará al municipio para realizar un consejo de seguridad y visitar a las personas afectadas por la explosión.