La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) revisó la situación laboral de sus miembros y reveló que Colombia está entre las naciones con mejor situación salarial luego de la pandemia. (Foto: Getty / Caracol Radio)

Colombia este año ocupó por segundo año consecutivo el puesto 37 de 38 en el Índice de Competividad Fiscal, que mide la competitivad y la neutralidad del sistema tributario de los países de la OCDE. Según el análisis del ICP (Instituto de Ciencia Política Herná Echavarría Olózaga), la principal causa es la manera en la que el país grava el capital.

El ICP publicó un informe detallado de los resultados que arrojó el International Tax Competitiveness Index, publicado anualmente por la Tax Foundation. El documento, titulado ‘Índice de Competitividad Fiscal 2026: Colombia sigue entre los últimos de la OCDE por cómo grava el capital’, expone las razones por las que el país se raja en la mayoría de variables medidas por el índice.

¿Qué dice el Índice de Competitividad Fiscal sobre Colombia?

Los hallazgos se resumen en cuatro puntos clave, detallados por el ICP:

Colombia tiene el segundo sistema tributario menos competitivo de la OCDE, principalmente por los impuestos al capital. Colombia salió del último lugar del índice porque Francia empeoró, no porque hubiera corregido su sistema tributario Colombia tiene la segunda tarifa de renta empresarial más alta de la OCDE y penaliza la inversión con deducciones lentas. En Colombia, un mismo capital puede pagar impuestos varias veces, incluso cuando no genera rendimientos.

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¿Qué mide el Índice de Competitividad Fiscal?

El estudio de la Tax Foundation mide, como su nombre lo indica, la competitividad fiscal de cada país de la OCDE, es decir, qué tan competitivos y neutrales son sus sistemas tributarios, en comparación con el resto.

Competitividad: Se define como la capacidad de mantener bajo el impuesto sobre cada peso invertido (tasa efectiva marginal), teniendo en cuenta que el capital busca siempre el mejor rendimiento después de impuestos.

Se define como la capacidad de mantener bajo el impuesto sobre cada peso invertido (tasa efectiva marginal), teniendo en cuenta que el capital busca siempre el mejor rendimiento después de impuestos. Neutralidad: Hacer el recaudo “sin favorecer el consumo sobre el ahorro ni conceder tratamientosespeciales a determinadas actividades”, dice el informe. Es decir, la recaudación se debería hacer con la menor cantidad de distorsiones posible.

La evaluación de estas dos cualidades del sistema tributario se obtiene a partir de la comparación de 43 variables agrupadas en cinco dimensiones.

Estas son las posiciones de Colombia entre los 38 países de la OCDE por cada dimensión analizada:

Impuestos a las empresas: Utilidades de las empresas - Puesto 37 Impuestos a la propiedad: El patrimonio, las herencias y las transacciones - Puesto 37 Reglas internacionales: Rentas e inversiones que cruzan fronteras - Puesto 35 Impuestos a las personas: Salarios, dividendos y ganancias de las personas - Puesto 25 Impuestos al consumo: Compras (IVA) - Puesto 16

Estos resultados develarían la principal razón por la que el sistema tributario de Colombia sería tan poco competitivo: El país se raja en las dimensiones que gravan el capital (impuestos a empresas, impuestos a propiedad y reglas internacionales), ubicándose entre las cuatro peores de la OCDE. Estas son las dimensiones que se refieren a lo que rinde dentro de una empresa, lo que se acumula y lo que circula dentro del país o a través de sus fronteras.

“El sistema colombiano falla, entonces, en el tratamiento del capital: en la tarifa sobre las utilidades de las empresas, en la deducción de la inversión, en los impuestos sobre el patrimonio y su circulación y en las reglas para la inversión internacional”, explica el ICP.

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¿Qué implica para el país gravar el capital?

El análisis del ICP hace especial énfasis en la importancia de darle un tratamiento tributario adecuado al capital: “de él depende cuánto se invierte, en qué y quién lo hace, y con ello la capacidad de generar empleo e ingresos en el futuro”.

En un caso como el de Colombia, con una alta carga tributaria para el capital, las consecuencias podrían verse principalmente en que sigan invirtiendo los grandes actores del mercado, que cuentan con los recursos para soportar esa carga tributaria.

Esto dificulta el terreno para que prosperen las empresas nuevas y pequeñas y que, por lo tanto, se reduzca la competencia, la entrada de nuevas empresas, el empleo formal y las opciones para los consumidores. “Un sistema tributario hostil al capital tiende, así, a proteger a las empresas establecidas frente a sus potenciales competidores”, explica el ICP.

El informe del ICP detalla además los elementos en cada una de las dimensiones del capital que explican el bajo resultado de Colombia en el índice.

Impuestos a las empresas (puesto 37): Colombia tiene la segunda tarifa más alta sobre las utilidades de las empresas entre los países de la OCDE (35%). Está unos 11 puntos porcentuales por encima del promedio de la organización (24,2%). Esto la hace menos atractiva para el capital , frente a otras opciones con tarifas más moderadas.

Colombia tiene la segunda tarifa más alta sobre las utilidades de las empresas entre los países de la OCDE (35%). Está unos 11 puntos porcentuales por encima del promedio de la organización (24,2%). , frente a otras opciones con tarifas más moderadas. Impuestos a la propiedad (puesto 37): Colombia está entre los únicos cuatro países de la OCDE que tienen un impuesto anual sobre el patrimonio neto. Además, existen otros impuestos que recaen sobre el capital acumulado o sobre su circulación como impuestos sobre herencias y donaciones, transacciones financieras (4x1000), y la emisión de capital de las empresas. Son impuestos que se pagan aunque el capital no genere rendimientos. Según los autores del índice, los impuestos al patrimonio favorecen el consumo sobre el ahorro , los impuestos sobre herencias reducen recursos para invertir y el incentivo a ahorrar, y los que gravan transacciones y emisión de capital elevan directamente el costo del capital.

Colombia está entre los únicos cuatro países de la OCDE que tienen un impuesto anual sobre el patrimonio neto. Además, existen otros impuestos que recaen sobre el capital acumulado o sobre su circulación como impuestos sobre herencias y donaciones, transacciones financieras (4x1000), y la emisión de capital de las empresas. Según los autores del índice, , los impuestos sobre herencias reducen recursos para invertir y el incentivo a ahorrar, y los que gravan transacciones y emisión de capital elevan directamente el costo del capital. Reglas internacionales (puesto 35): En esta dimensión, la mayor debilidad de Colombia está en su corta red de convenios para evitar doble imposición. El país solo cuenta con 16 acuerdos binacionales, frente al promedio de 75 en la OCDE, lo que genera mayor incertidumbre sobre cómo será el pago de impuestos en negocios internacionales. Por otro lado, Colombia tiene un sistema mundial en el tratamiento de dividendos que reciben empresas colombianas de sus filiales en el exterior. Es decir, en su mayoría, las utilidades tributan en el país en el que se generan y también aquí en Colombia, descontando lo que ya se pagó afuera; solo existe una exención mediante un régimen especial de sociedades holding. Solo tres países de la OCDE aún operan bajo este sistema.

¿Cómo influyen las reformas tributarias en la competitividad fiscal?

Las reformas tributarias y el funcionamiento del estado son otros elementos a analizar dentro de los resultados de Colombia en el Índice de Competitividad Fiscal

De acuerdo con el análisis del Instituto de Ciencia Política, la competitividad fiscal de Colombia se ha venido deteriorando a través de los años y de los diferentes gobiernos: “En 2014 Colombia ocupaba el puesto 27; descendió al 34 en 2015, al 37 en 2017 y al último lugar entre 2022 y 2024″. Esto indica que el deterioro ha coincidido con reformas aprobadas por tres gobiernos, lo que, según el informe, “apunta a una falla estructural del Estado colombiano”.

Según explica, “Un Estado con falencias importantes en su funcionamiento tiende a expandir su gasto”, y dicha expansión del gasto demanda más ingresos, por lo que se cae constantemente en reformas al sistema tributario, buscando más recaudo.

En conclusión, como el IDC lo indica, “El rezago en el índice es, en buena medida, la huella tributaria de esa falla”.

¿Cómo podría mejorar el sistema tributario de Colombia?

El documento del ICP establece cinco áreas de mejora en el sistema tributario de Colombia:

La primera es “la tributación de la inversión dentro de la empresa”. Los países mejor calificados por el índice ejemplifican dos opciones: gravar solo las utilidades que se distribuyen, o permitir la deducción inmediata de la inversión: “Ambas comparten un principio: que el impuesto recaiga sobre las ganancias efectivas y deje de encarecer la decisión de invertir y de reinvertir”.

Los países mejor calificados por el índice ejemplifican dos opciones: gravar solo las utilidades que se distribuyen, o permitir la deducción inmediata de la inversión: “Ambas comparten un principio: que el impuesto recaiga sobre las ganancias efectivas y deje de encarecer la decisión de invertir y de reinvertir”. La segunda es el número de capas sobre el capital. En Colombia (con impuestos al patrimonio, a las herencias, a las transacciones financieras y a la emisión de capital) se va en contra del principio de que un mismo capital tribute varias veces y que tribute aún cuando no genera rendimientos.

En Colombia (con impuestos al patrimonio, a las herencias, a las transacciones financieras y a la emisión de capital) se va en contra del principio de que un mismo capital tribute varias veces y que tribute aún cuando no genera rendimientos. La tercera es “la amplitud de las bases”. El IVA en Colombia recae solo sobre el 36% del consumo y el impuesto de renta personal cubre pocas personas. Ampliar las bases para que el recaudo no caiga sobre pocos contribuyentes, permitiría tarifas más moderadas, menos distorsiones entre actividades y simplificaría el cumplimiento

El IVA en Colombia recae solo sobre el 36% del consumo y el impuesto de renta personal cubre pocas personas. Ampliar las bases para que el recaudo no caiga sobre pocos contribuyentes, permitiría tarifas más moderadas, menos distorsiones entre actividades y simplificaría el cumplimiento La cuarta es “la apertura a la inversión internacional”. Ampliar la red de convenios con otros países y establecer reglas competitivas para los dividendos que regresan al país desde el exterior.

Ampliar la red de convenios con otros países y establecer reglas competitivas para los dividendos que regresan al país desde el exterior. La quinta es la estabilidad. A pesar de que esto no sea medido por el índice, la recurrencia de reformas tributarias afecta la certidumbre que ofrecen las normas del país sobre las inversiones.

“Si el gasto público crece por inercia, cada reforma que reduce distorsiones será seguida por otra que las reintroduce para cubrir nuevas necesidades de ingresos. Por esa razón, el ICP ha propuesto adoptar un presupuesto de base cero (ICP, 2025), que obligue a justificar cada programa desde el principio con base en sus resultados”, destaca el instituto.

Finalmente, el estudio concluye que la responsabilidad fiscal es vital para hacer efectivas estas mejoras: “Ampliar bases, simplificar el sistema y ordenar el gasto es lo que permite moderar las tarifas sin comprometer la sostenibilidad de las finanzas públicas. Ese es el camino para que el sistema tributario grave con menos distorsiones la creación de riqueza y permita liberar el potencial de las personas y del país”.