La Bolsa de Nueva York abrió en rojo este jueves 22 de octubre, forzada desde la perspectiva, porque cada vez más las empresas siguen destinando sumas millonarias a desarrollar la inteligencia artificial (IA) y reaviva los temores de los inversores sobre la capacidad del sector para generar beneficios.

En las primeras operaciones, el Dow Jones caía un 0,54%, el Nasdaq, de fuerte componente tecnológico, retrocedía un 1,48%, y el S&P 500 perdía un 0,95%.

El aumento de los precios del petróleo y los débiles resultados de Lam Research están provocando un nuevo tramo a la baja en los índices bursátiles estadounidenses.

El Nasdaq 100 cae alrededor de un 1,8%. Los índices con menor ponderación tecnológica resisten mejor: el S&P 500 retrocede algo menos del 1%, mientras que el Dow Jones y el Russell 2000 ceden alrededor del 0,6%.

Las acciones de Meta, matriz de Facebook, WhatsApp e Instagram, caían 6.7% luego de que la compañía advirtiera, al presentar sus resultados, que sus inversiones en inteligencia artificial elevarán sus gastos.

La reacción refleja la preocupación del mercado por el tiempo que podrían tardar estas inversiones en traducirse en beneficios suficientes para las empresas.

Los fabricantes de semiconductores también operaban en terreno negativo. AMD perdía 5.12%; Micron retrocedía 2.16%, y Nvidia bajaba 1.72%.

En otros mercados, los metales preciosos registraban pérdidas. El oro bajaba 1.25%, hasta los $4,098 dólares por onza, mientras que la plata retrocedía 3.22%, a $55.85 dólares.

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