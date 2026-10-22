Elecciones en BRASIL 2026, ¿quiénes son Lula da Silva y Flávio Bolsonaro? Partido y perfil

La Presidencia de Brasil se definirá el próximo 25 de octubre de 2026 en segunda vuelta. Tras la primera vuelta del 4 de octubre, ninguno de los candidatos logró el 50% de los votos válidos y el balotaje enfrentará al actual mandatario Luiz Inácio Lula da Silva y al senador Flávio Bolsonaro.

Con el 99,99% de las urnas escrutadas por el Tribunal Superior Electoral (TSE), Flávio Bolsonaro obtuvo 47,03% de los votos válidos con 56,1 millones de votos, y Lula 45,16% con 53,8 millones. Una diferencia de 2,2 millones de votos que lleva a Brasil a un escenario de máxima polarización.

Le puede interesar: Elecciones en Brasil: últimas encuestas para segunda vuelta, ¿quién lidera intención de voto?

¿Quién es Flávio Bolsonaro? Edad, partido y perfil

Flávio Nantes Bolsonaro tiene 45 años, nació el 30 de abril de 1981 en Resende, estado de Río de Janeiro. Es el hijo mayor del expresidente Jair Bolsonaro y de Rogéria Nantes Braga. Es abogado de profesión.

Su carrera empezó muy joven en Río de Janeiro:

- Fue elegido diputado estadual de Río a los 21 años en 2002 y ejerció 4 mandatos consecutivos hasta 2019.

- En 2018 fue elegido senador por Río de Janeiro por el PSL con 4,3 millones de votos, cargo que ocupa desde 2019.

- Actualmente es del Partido Liberal (PL), número 22, y es el líder del partido.

Otras noticias: La Procuraduría brasileña pidió que Meta restaure las cuentas suspendidas sin justificación.

Es el heredero político designado por su padre. Jair Bolsonaro, condenado a 27 años de prisión por intento de golpe de Estado tras perder las elecciones de 2022 contra Lula y hoy con prisión domiciliaria e inhabilitado por la Justicia Electoral, lo ungió como candidato.

Propuestas de Flávio Bolsonaro en estas elecciones

Su programa de gobierno, de 76 páginas, menciona 22 veces a su padre como referencia. Defiende una agenda económica liberal, la reducción de impuestos, la privatización de empresas públicas y el endurecimiento del combate a la delincuencia.

Entre sus principales propuestas están la reducción de la edad penal a 14 años, la construcción de nuevas cárceles tomando como modelo la política de Nayib Bukele en El Salvador, la defensa del porte de armas y el fortalecimiento de la lucha contra el narcotráfico. Su fórmula vicepresidencial es Alfredo Gaspar (PL).

¿Quién es Luiz Inácio Lula da Silva? Partido y trayectoria

Luiz Inácio Lula da Silva nació el 27 de octubre de 1945 en Garanhuns, Pernambuco. Tiene 80 años y es candidato del Partido de los Trabajadores (PT), que él mismo fundó en 1980.

De origen humilde, fue el séptimo de ocho hijos de una familia de labradores. De niño, migró con su familia a los suburbios de São Paulo. Trabajó desde los 12 años como limpiabotas y vendedor ambulante, estudió como tornero mecánico en el SENAI y perdió parte del meñique de la mano izquierda en un accidente laboral en 1964.

Se convirtió en uno de los principales líderes sindicalistas en plena dictadura militar. En 1975 fue elegido presidente del Sindicato de Metalúrgicos de São Bernardo do Campo y Diadema y lideró las grandes huelgas de los años 80 que desafiaron al régimen.

En 1980 fundó el PT y en 1983 la Central Única de Trabajadores.

Es el primer obrero en llegar a la presidencia de Brasil. Fue elegido por primera vez el 27 de octubre de 2002 con casi 53 millones de votos y asumió en 2003. Fue reelegido en 2006 para su segundo mandato hasta 2011.

Tras ser condenado por corrupción y pasar 580 días en prisión, la Corte Suprema anuló sus condenas y recuperó sus derechos políticos.

En 2022 ganó su tercer mandato al vencer a Jair Bolsonaro en segunda vuelta.

Ahora busca convertirse en la primera persona en gobernar Brasil cuatro veces. Su campaña se centra en combatir a la ultraderecha y defender el legado de políticas sociales como Bolsa Família, que sacó a millones de la pobreza y llevó a Brasil a ser la sexta economía del mundo durante sus primeros gobiernos.