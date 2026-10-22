“Se están perdiendo vidas”: exenviado especial de Trump a Ucrania sobre límite a servicios Starlink

Tan solo horas después de que el presidente Vladimir Putin anunciara ante el Kremlin la reanudación de las conversaciones para poner fin a la guerra en Ucrania, la capital de ese país, Kiev, experimentó un inusitado recrudecimiento de los ataques rusos.

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Para conocer cuál es el estado real de las negociaciones, en medio de los confusos mensajes de paz de Estados Unidos, mientras Ucrania enfrenta dificultades para sostener, 6AM W de Caracol Radio habló con el diplomático Kurt Volker, exembajador ante la OTAN y quien fuera el primer enviado especial de Trump para las negociaciones.

¿Hay una esperanza de paz real tras las últimas declaraciones de Trump?

Mientras el presidente Donald Trump asegura que el fin de la guerra en Ucrania está “más cerca que nunca” y el nuevo enviado especial Steve Witkoff se hace viral por calificar a Putin de “humanitario”, la realidad parece ser otra para los ucranianos, que ven cómo los ataques aumentan, causando muertes y dejando personas heridas.

Al respecto, la visión de Kurt Volker es pesimista, puesto que considera que en el juego de declaraciones en el fondo se evidencia que Putin continuará con sus objetivos, sin cambiar el rumbo.

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“No tengo ninguna esperanza en estas negociaciones. No hay motivos para creer que Vladimir Putin haya cambiado de opinión o de objetivos. Quiere utilizar negociaciones como estas para intentar que Estados Unidos presione a Ucrania para que se rinda (...) Putin se ha comprometido con esta idea de reconstruir el imperio ruso”, expresó.

Volker concluyó también que, pese al interés que ha expresado el mandatario ucraniano Volodímir Zelenski de llevar a cabo los diálogos, no aceptaría la soberanía rusa sobre los territorios que han sido ocupados durante el conflicto.

¿Qué está pasando con Starlink en Ucrania?

El exenviado especial de Trump reconoció la preocupación que genera la limitación de los servicios de Starlink (se denomina Starshield su versión de uso militar) en Ucrania por parte de Elon Musk y, aunque afirmó que no es posible afirmar con certeza que el Gobierno de Trump haya influenciado esta decisión, las consecuencias son las vidas humanas que se pierden en la guerra.

“Con esta restricción, si un receptor se desplaza a más de 100 millas por hora, no puede usar Starlink. Esto es muy importante para la defensa aérea de Ucrania. Los interceptores de defensa aérea se mueven a esa velocidad y ahora ya no pueden rastrear con precisión los misiles, por lo que se están perdiendo vidas y causando un daño real a Ucrania. Está poniendo, literalmente, en riesgo la vida de las personas al desactivar esta función”, lamentó Volker.

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