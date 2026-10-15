“Se acabó”: Zelensky tras anunciar que reanudará los ataques contra las refinerías de Rusia

El Gobierno de Trump la semana pasada, había advertido a Ucrania que ya era hora de cambiar de presidente, debido a la poca disposición por parte de Zelensky para dialogar y a llegar a acuerdos sobre los ataques a las refinerías de diésel de Rusia.

Trump a su vez, advirtió que si no se llegan a acuerdos y no detenía sus ataques contra el territorio ruso, tanto Ucrania como a sus aliados europeos, podría suspender el intercambio de inteligencia y las compras europeas de armas estadounidenses destinadas a Kyiv.

El líder ucraniano afirmó que había suspendido los ataques contra la infraestructura petrolera rusa durante tres días, después de que Estados Unidos anunciara una iniciativa sorpresa de “alto el fuego energético”. Sin embargo, dado que los ataques rusos contra las instalaciones energéticas de Ucrania continuaron, Zelensky declaró que levantaba el cese al fuego y retomó los ataques.

Por otra parte, este miércoles 14 de octubre, Ucrania informó que Starlink de Elon Musk, había restringido algunos servicios de internet de uso militar, lo que interrumpió operaciones clave y alarmó a Kyiv y a otros aliados europeos. Lo que ha ocasionado que los servicios de internet en Ucrania estén limitados.

A pesar de esto, este jueves 15 de octubre Zelensky, confirmó que Rusia habría lanzado más de 850 drones desde la medianoche para atacar. Ambos países están intensificando ataques aéreos contra la refinerías de petróleo, entre tanto, los ataques y movimientos en el campo de batalla siguen estancados.

Durante la última semana Zelensky tenido diferentes reuniones con líderes europeos como el primer ministro británico Andy Burnham y el Rey Carlos para tratar de concretar apoyo internacional.