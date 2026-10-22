MinAmbiente prohíbe arrojar escombros del terremoto en ríos, humedales y rellenos sanitarios

Los escombros que dejó el terremoto del pasado 10 de agosto no pueden terminar en cualquier lugar. Los restos de construcciones afectadas, como ladrillos, concreto y otros materiales, deben manejarse de manera segura para evitar que las labores de limpieza y recuperación generen nuevos problemas para las comunidades y el ambiente.

Por eso, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible anunció nuevas orientaciones para controlar el manejo de los residuos generados durante la emergencia. Las disposiciones buscan establecer reglas desde la separación y recolección de los materiales hasta su transporte y destino final, con el propósito de prevenir riesgos sanitarios y ambientales.

Cabe mencionar, que estas medidas quedaron establecidas en una circular conjunta de los ministerios de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Salud y Protección Social, Vivienda, Ciudad y Territorio, y la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).

¿Dónde está prohibido arrojar los escombros?

Uno de los principales lineamientos es que los residuos de construcción y demolición deben separarse de los demás desechos y clasificarse según el tipo de material. Su disposición está prohibida en ríos, humedales, vías, lotes, cauces, rondas hídricas, rellenos sanitarios y otros lugares que no estén habilitados para recibirlos.

Basicamente, esto significa que los restos de una vivienda demolida o de una estructura afectada por el terremoto no pueden abandonarse en un lote vacío ni arrojarse a una quebrada para retirarlos rápidamente. Deben trasladarse a sitios autorizados para su disposición.

La circular también establece que el recorrido de estos materiales debe quedar documentado. Cada traslado deberá registrarse desde el punto de salida hasta el destino final, con las cantidades reportadas en unidades de peso. Este seguimiento permitirá conocer dónde terminan los residuos y facilitará la vigilancia de su manejo.

¿Y qué ocurre si los sitios autorizados no tienen capacidad suficiente para recibirlos? En ese caso, podrán habilitarse, de manera excepcional y temporal, espacios para el acopio transitorio de los residuos. Estos lugares deberán contar con un responsable, una capacidad máxima definida, mecanismos de seguimiento y un plan de cierre.

Los residuos peligrosos requieren un manejo especial

Las medidas no se limitan a los restos de concreto, ladrillos y otros materiales de construcción. También contemplan residuos peligrosos, aparatos eléctricos y electrónicos y desechos generados durante la prestación de servicios de salud, que deben manejarse de acuerdo con sus características y los riesgos que representan.

Los residuos peligrosos y los equipos eléctricos y electrónicos deberán separarse desde el lugar donde se generan y entregarse a gestores autorizados. La finalidad es evitar que materiales que requieren un tratamiento especial terminen mezclados con la basura común o lleguen a sitios inadecuados.

Uno de los casos que exige especial cuidado es el de los materiales que puedan contener asbesto, utilizado en algunos productos de construcción. La circular señala que estos materiales no deben romperse, cortarse ni triturarse. Cuando los residuos contienen asbesto, deben recibir manejo como residuos peligrosos.

La disposición también contempla los desechos de los servicios de salud. Las sedes extramurales, transitorias o itinerantes que operen durante la emergencia deberán cumplir las disposiciones sanitarias vigentes, incluidas las relacionadas con el manejo seguro de elementos cortopunzantes y su almacenamiento temporal.

¿Qué pasará con la recolección de basura en las zonas afectadas?

Además de controlar los escombros, las autoridades buscan garantizar que el servicio público de aseo continúe funcionando durante la emergencia. Para ello, los prestadores deberán activar sus planes de emergencia y contingencia y ajustar las rutas y frecuencias de recolección durante el tiempo que sea necesario.

La atención deberá priorizar los asentamientos, albergues y puntos donde se acumule una mayor cantidad de residuos. También deberán atenderse lugares esenciales para responder a la emergencia, como centros de salud, estaciones de bomberos y Policía, organismos de socorro e infraestructura eléctrica y de comunicaciones.

Si se realizan cambios en las rutas o en las frecuencias de recolección, los usuarios deberán ser informados con anticipación. Esto permitirá que las comunidades conozcan cómo se prestará el servicio mientras avanzan las labores de limpieza y recuperación.

La circular, por tanto, no se limita a establecer qué hacer con los materiales de construcción: también contempla cómo mantener la recolección de los demás residuos y priorizar los lugares donde su acumulación pueda generar mayores dificultades.

Los alimentos que no sean aptos para el consumo no podrán donarse

Otra de las disposiciones está relacionada con la seguridad alimentaria de las personas afectadas por el terremoto. Los alimentos que no sean aptos para el consumo humano no podrán donarse ni redistribuirse.

La medida busca impedir que productos que no cumplen las condiciones necesarias para ser consumidos vuelvan a circular entre la población damnificada. En una emergencia, las ayudas alimentarias también deben manejarse de manera segura para evitar que se conviertan en una fuente de nuevos riesgos para la salud.