Los robos con escopolamina en Medellín se duplicaron al pasar de 275 a 556 en menos de un año

De acuerdo con datos del Sistema de Información para la Seguridad y la Convivencia (SISC), en todo 2025 se registraron 299 hurtos con escopolamina en Medellín, mientras que en los diez meses que van de 2026 la cifra llega a 566, un incremento del 89%.

Otros balances señalan que las cifras, al pasar de 275 a 556 casos, equivalen a un aumento cercano al 102 %. Las diferencias responden a periodos de comparación y cortes estadísticos diferentes, pero ambos indican que los casos prácticamente se duplicaron.

Según la Policía Nacional, entre enero y julio se reportaron 537 casos, frente a 289 en el mismo lapso de 2025. El 87% de las víctimas fueron hombres y el 45% de los hechos ocurrió en sábado o domingo. Los lugares más frecuentes fueron la vía pública, bares y cantinas, hoteles y residencias, y alrededores de discotecas; además, 107 casos se presentaron dentro de viviendas, a donde las víctimas fueron llevadas tras contactos en bares o en aplicaciones de citas.

Sebastián López, exconcejal de Medellín, encendió las alarmas por el crecimiento de los robos con escopolamina en la ciudad. «Se nos doblaron las denuncias por escopolamina», afirmó.

Advirtió que este delito no se queda en el robo de un celular o una billetera. Los delincuentes dejan a sus víctimas sin capacidad de reacción y llegan incluso a «metérsele a las casas». En los peores casos, señaló, «termina la persona asesinada».

López insistió en que no se trata de hechos aislados: «Son estructuras dedicadas a este tema». Por eso, afirmó, el objetivo tiene que ser «judicializar a las estructuras».

Reconoció que es «un delito que es difícil de judicializar». Las autoridades han advertido que muchas víctimas no recuerdan lo ocurrido o tardan en denunciar por los efectos de la sustancia, lo que complica identificar a los responsables.

Frente a ese panorama, López pidió atención inmediata de la Secretaría de Seguridad y de la Alcaldía de Medellín para enfrentar esta modalidad.