¿Hay favorecimientos en millonario contrato para alumbrado público de Cali? Responde gerente Emcali
El concejal Roberto Ortiz habló en Caracol Radio con el gerente Roger Mina sobre los cuestionamientos al proceso para la modernización del alumbrado.
¿Hay favorecimientos en millonario contrato para alumbrado público de Cali? Responde gerente Emcali
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David Otero
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