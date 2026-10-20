Clínica Imbanaco abre nueva sede y completa 92 consultorios para atención ambulatoria en Cali

La Clínica Imbanaco del Grupo Quirónsalud abrió al público la segunda de sus dos nuevas sedes de consultorios, con las que suma 92 espacios para la atención ambulatoria y amplía la oferta de servicios en más de 25 especialidades médicas. Esta apertura hace parte del proceso de normalización de sus operaciones.

La primera sede, que funciona desde hace poco más de dos meses, cuenta con 44 consultorios, mientras que la segunda dispone de 48. Esta última tiene un piso destinado exclusivamente a pacientes de ortopedia y traumatología, con el propósito de concentrar la atención de estas especialidades en un mismo espacio.

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Ambas sedes cuentan, además, con puntos para la toma de muestras de laboratorio, un servicio que permite a los pacientes realizar este procedimiento sin necesidad de desplazarse a otras áreas de la institución.

“Este es un paso más en nuestro propósito de seguir preservando la salud y la vida con la Vocación de Servicio y la calidad que nos caracterizan. Seguimos trabajando para normalizar por completo nuestra operación, con el paciente en el centro de cada decisión”, señaló la Dra. Carolina Guarín, directora médica de la institución.

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La ampliación de la infraestructura se suma al modelo de atención de la clínica, que el pasado 25 de septiembre recibió, por tercera vez consecutiva, el Sello Dorado de la Joint Commission International, reconocimiento internacional relacionado con la calidad de los servicios y la seguridad del paciente.

Con la puesta en funcionamiento de estas dos sedes, la Clínica Imbanaco busca fortalecer su capacidad de atención ambulatoria y reafirma su compromiso con los pacientes de Cali y la región, mediante servicios orientados a la atención humanizada, segura y de calidad.