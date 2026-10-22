Dos hombres fueron enviados a prisión por delitos contra la vida en Bolívar

La Fiscalía General de la Nación logró que dos hombres fueran enviados a prisión por su presunta participación en hechos violentos registrados en Turbaco y Cartagena.

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Uno de los procesados es Ronald Andrés Sanjuan Vásquez, señalado de disparar contra un motociclista de 35 años en el barrio Bonanza, en Turbaco. La víctima fue trasladada a un centro asistencial, donde falleció por la gravedad de las heridas.

Según la Fiscalía, las labores de investigación, que incluyeron testimonios y reconocimientos fotográficos, permitieron identificarlo como presunto responsable del ataque. Fue capturado mediante orden judicial en ese municipio.

El segundo procesado es Kevin Alfonso Silva Velásquez, investigado por un hecho ocurrido en septiembre de 2025 en el barrio Loma Fresca, en Cartagena. De acuerdo con la investigación, habría participado en una riña que terminó con un hombre de 52 años herido con un arma cortopunzante.

La confrontación se habría originado después de un leve choque entre las motocicletas en las que se movilizaban ambos hombres. La víctima recibió atención médica y se recuperó de las lesiones.

La Fiscalía imputó a los dos investigados, de acuerdo con sus presuntas responsabilidades individuales, los delitos de homicidio agravado, tentativa de homicidio y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones.