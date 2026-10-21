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21 oct 2026 Actualizado 12:27

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Restablecen servicio de agua tras superar daño en tubería de Albornoz

Acuacar realizó la intervención con personal técnico y especializado

Aguas de Cartagena

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Aguas de Cartagena culminó los trabajos de reparación de una tubería de acueducto de 500 milímetros de diámetro, ubicada en la vía Mamonal, en el sector de Albornoz.

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Es importante precisar que, gracias a la sectorización de la red, la compañía logró restablecer el suministro de agua en los barrios afectados mientras continuaba con la reparación de la tubería.

Aguas de Cartagena reitera su compromiso con la ciudad, priorizando la seguridad del personal y la ejecución responsable de las intervenciones necesarias para mantener la continuidad del servicio.

Andrés Vizcaíno Villa

Andrés Vizcaíno Villa

Periodista cartagenero con experiencia en comunicación pública. Músico y apasionado por la radio.

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