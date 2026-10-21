¿Presupuesto de 2027 por decreto impactaría en préstamo que Colombia busca con FMI? Experto responde

Tras una alerta elevada por la representante Esmeralda Hernández por el error de que los textos aprobados en primer y segundo debate fueron diferente, en un artículo votado entre las versiones en primer y segundo debate, el Presupuesto para 2027 saldría por decreto, y con lo aprobado en primer debate, donde lo discutieron las comisiones económicas de Senado y Cámara.

Y es que recordemos que una proposición al artículo 65 que no fue aprobada en el Senado sí habría sido votada y aprobada en Cámara, por lo que se terminaron votando dos textos distintos, haciendo necesaria la conciliación que, por tiempos, ya no se podría hacer.

Así lo explicó Jairo Bautista, exdirector de Presupuesto del Ministerio de Hacienda y profesor de la Universidad Nacional y la Esap.

“Presupuesto hay”, aseguró el economista y señaló que lo más probable es que “el presupuesto podría salir por decreto con el texto emitido en primer debate”.

A ello aseveró que esta decisión de decretarlo con lo aprobado en primer debate “sería una salida inédita. No veo una jurídicamente mejor”.

Entre tanto, explicó que la razón de este error fue “descoordinación entre Cámara y Senado”, y quienes estaban encargados de seguir los textos.

“Es un cúmulo de errores, y también un poco por lo apretado de la agenda, y ahora en que se aprobó, como pueden decir, se les pasó ese pequeño gran defecto, y a la larga, pues, eso sí vicia todo el trámite de una ley tan importante”, remató el exdirector de Presupuesto.

“El texto en primer debate tiene problemas”

Bautista señaló que el texto que sale del primer debate, que además sí tendría que ser emitido por decreto del gobierno, porque la ley no fue finiquitada, el texto del primer debate tiene problemas.

“Entre otros, el problema grande es que no cumple con la orden que tiene la Constitución de que el gasto público social debe crecer en términos sociales y que la inversión social debe crecer en términos reales, y ese justamente fue uno de los grandes efectos que el debate en segunda instancia resolvió en plenaria”, afirmó.

¿Cuál es el impacto en la banca internacional?

Frente a las consecuencias que esto puede tener en la banca internacional señaló que “lo que se ve es un poco de desorden en una situación fiscal tan compleja”.

A ello agregó no creo que pase a mayores, ya que hay presupuesto y “es lo que de alguna manera a los banqueros de afuera le interesa observar, que haya certeza en una ley presupuestal”.

El economista explicó que “o no creo que afecte tal préstamo ni las operaciones con la banca internacional”.