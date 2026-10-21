Presupuesto De la Espriella se caería por falta de conciliación, denuncia senadora del Pacto

La senadora Esmeralda Hernández, del Pacto Histórico, denunció que, tras una revisión juiciosa del registro de los debates del Presupuesto General de la Nación para 2027, encontró un presunto error de trámite en su aprobación que podría poner en riesgo el texto y los $634.9 billones que le entregó el Congreso al actual Gobierno.

Es de recordar que ayer, lunes 19 de octubre, el Senado y la Cámara de Representantes discutieron el Presupuesto en una carrera contrarreloj para completar la aprobación antes del vencimiento del plazo legal, este martes 20 de octubre a las 11:59 de la noche.

Mientras el Senado terminó la sesión hacia las 11:00 p.m., la Cámara se extendió hasta las 3:45 a.m. de este martes. Para no pasarse los tiempos, el Congreso agilizó el trámite intentando evitar una conciliación, un paso adicional que se requiere cuando Senado y Cámara aprueban textos diferentes.

¿Qué hicieron? En lugar de que una de las cámaras acogiera formalmente el texto aprobado por la otra, la Cámara intentó aprobar uno a uno, exactamente igual, los artículos como quedaron en el Senado, con las mismas proposiciones.

Ahora, según la denuncia de la senadora Esmeralda Hernández, se cometió un error y los textos no quedaron iguales. Y es que había una proposición al artículo 65 que no fue aprobada en el Senado, pues su autor la retiró; pero en la Cámara sí la habrían votado y aprobado.

Con esto, habría dos versiones distintas del Presupuesto y sería necesaria la conciliación. Sin embargo, los tiempos no dan.

Hasta el momento no se han publicado oficialmente desde las secretarías los documentos aprobados por el Senado y la Cámara para ratificar la denuncia. Pero, según el registro de video, sí habría una diferencia entre lo aprobado por una cámara y otra.