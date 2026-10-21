5 documentos obligatorios que debe llevar en la moto para manejar en Colombia en 2026 ¿Cuáles?

En Colombia, para poder manejar moto debe portar los documentos requeridos, para así evitar problemas con las autoridades y a su vez, el tener estos documentos al día podría ayudar, en caso de tener algún tipo de accidente.

Asimismo, es importante tener presente las fechas de vencimiento de los documentos para que al momento de renovación no se retrasen con los tiempos y el trámite sea más rápido al momento de renovar los papeles y puedan transitar con toda normalidad.

Documentos obligatorios para motos

Documento de identidad : Cédula de ciudadanía o pasaporte vigentes.

: Cédula de ciudadanía o pasaporte vigentes. Licencia de conducción : Acorde a la categoría de la motocicleta (A1 o A2).

: Acorde a la categoría de la motocicleta (A1 o A2). SOAT vigente : Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito.

: Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito. Revisión técnico-mecánica y de gases : Obligatoria si la moto tiene más de dos años de antigüedad desde su fecha de matrícula.

: Obligatoria si la moto tiene más de dos años de antigüedad desde su fecha de matrícula. Licencia de tránsito: También conocida como la tarjeta de propiedad del vehículo.

Por otro lado, deberá también deberá tener en cuenta los precios de las sanciones que podría incurrir al momento de no presentar los documentos o de que los tenga vencidos cuando las autoridades se lo soliciten.

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