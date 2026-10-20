Policía liberó 42 animales silvestres en Cartagena, entre ellos monos aulladores y babillas

Entre los ejemplares que regresaron a sus hábitats naturales se encontraban cinco monos aulladores, 12 canarios, seis cotorras, cuatro pericos, dos boas, una boa chocolate, dos babillas y un armadillo. También fueron liberadas otras aves, entre ellas un mochuelo pico de maíz, dos pirras, un semillero, un azulejo, un turpial, una tumbayegua, un sinsonte y un loro péndola.

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Según la institución, el procedimiento se desarrolló bajo los protocolos establecidos por las autoridades ambientales para garantizar el manejo, transporte, seguridad y bienestar de los animales durante su retorno a los ecosistemas.

La Policía destacó que estas jornadas contribuyen a la conservación de la biodiversidad y al equilibrio ambiental. Además, reiteró la importancia del trabajo conjunto con las entidades encargadas de proteger los recursos naturales.

La teniente María del Mar Cardozo, jefe encargada de la Seccional de Carabineros y Protección Ambiental, informó que, en lo corrido de 2026, el grupo ha contribuido a la liberación de más de 1.500 animales silvestres en Cartagena y su área metropolitana.