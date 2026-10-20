Le Malik & Felo, los hermanos cartageneros que apuestan por el reggaetón de la vieja escuela

La escena urbana de Cartagena suma una nueva apuesta musical con Le Malik & Felo, nombre artístico de los hermanos Luis Enrique y Luis Felipe Corpas Zapata, dos artistas oriundos del barrio Canapote que buscan abrirse camino en la industria con una propuesta inspirada en los sonidos del Caribe.

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Criados en un entorno marcado por la música de la región, los hermanos han construido un estilo que combina ritmos urbanos y tropicales. En su recorrido musical han explorado la champeta con la canción “Dime qué pasó” y el afrobeat con “Angel”, temas con los que han conectado su propuesta con las raíces y la identidad caribeña.

Ahora, la dupla regresa al reggaetón con “PalosTiemposD”, un EP compuesto por cinco canciones inéditas. En este proyecto, ambos artistas no solo asumen la interpretación, sino que también participan como compositores de cada una de las piezas.

La producción busca recuperar la energía del reggaetón de la vieja escuela, con ritmos orientados a quienes disfrutan del perreo clásico que marcó los primeros años del género.

El EP está integrado por los temas “Su Amiga”, “Llegaré”, “Ta Suelta”, “Trago” y “Abusadora”.

La producción musical estuvo a cargo de Camilo, conocido como Mistriik, bajo el sello y concepto de ONDEBEAT, una marca vinculada a la música urbana, el dancehall y el moombahton.

Con este lanzamiento, Le Malik & Felo presentan una nueva etapa de su carrera, manteniendo como punto de partida sus raíces cartageneras y la diversidad sonora del Caribe.