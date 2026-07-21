David Alonso será el nuevo piloto de Honda para 2027 en el MotoGP

Honda será el nuevo equipo de David Alonso para 2027 (Photo by Gold & Goose Photography/Getty Images) / Gold & Goose Photography

El piloto colombiano David Alonso fue anunciado en horas de la madrugada del martes 21 de julio como nuevo integrante del equipo Honda Racing Corporation para la temporada 2027 del Moto GP. El equipo japonés anuncia su contrato multianual con el colombiano donde apuesta por la juventud y el talento para recuperar prestigio al interior de la competencia.

Alonso, en su sexta temporada como piloto profesional, suma 30 podios, 20 victorias y un título de campeón en la categoría Moto3 con el equipo CfMoto Aspar Team en el 2024. Actualmente se encuentra en cuarta posición general del campeonato Moto2 con un total de 116 puntos en 11 carreras con el mismo equipo, consiguiendo su primera victoria en el gran premio de Paises Bajos el pasado 28 de junio.

Honda HRC, septimo en la clasificación

En la temporada pasada, el equipo japonés finalizó en la octava posición con un total de 238 puntos con los pilotos Luca Marini, de italia, y el español Joan Mirl, quienes finalizaron en los puestos 13 y 15 respectivamente. Actualmente, su mejor posición es la cuarta casilla en el campeonato de constructores y ocupa el septimo puesto en el campeonato por equipos.

Honda busca retomar la competencia y recortar ventaja con los equipos italianos como Ducati y Aprilia. El ultimo campeonato mundial de pilotos ganado por los japonenes fue en el año 2019 con el español Marc Márquez.

Con la contratación de Alonso y el nuevo fichaje del francés campeón del mundo en 2021, Fabio Quartararo, proveniente de Yamaha, los japoneses buscarán conseguir su titulo número 22 de pilotos y número 26 en constructores.